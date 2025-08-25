Агата Муцениеце спровоцировала слухи о свадьбе с Петром Дрангой

Агата Муцениеце
сменила фамилию в запрещенной социальной сети, чем спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Петром Дрангой
. На днях она поделилась видео из салона красота и показала, как готовится к грядущему торжеству. А совсем скоро поклонники обратили внимание, что актриса изменила фамилию в шапке профиля — теперь она Агата Дранга.
Ни Агата, ни Петр новость пока не прокомментировали. Они обручились
весной этого года, а совсем скоро сообщили, что ждут первого общего ребенка
. Известно, что это будет девочка. У Агаты также есть 12-летний сын Тимофей и 9-летняя дочь Мия от брака с Павлом Прилучным
.
