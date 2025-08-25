Кино-Театр.Ру
Агата Муцениеце спровоцировала слухи о свадьбе с Петром Дрангой

25 августа
2025 год

25 августа 2025
Агата Муцениеце сменила фамилию в запрещенной социальной сети, чем спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Петром Дрангой. На днях она поделилась видео из салона красота и показала, как готовится к грядущему торжеству. А совсем скоро поклонники обратили внимание, что актриса изменила фамилию в шапке профиля — теперь она Агата Дранга.

Ни Агата, ни Петр новость пока не прокомментировали. Они обручились весной этого года, а совсем скоро сообщили, что ждут первого общего ребенка. Известно, что это будет девочка. У Агаты также есть 12-летний сын Тимофей и 9-летняя дочь Мия от брака с Павлом Прилучным.
