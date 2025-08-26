«Не думал, что со мной такое произойдет»: Юрий Колокольников о выгорании

На этой неделе в мировой прокат выходит криминальная комедия Даррена Аронофски «Пойман с поличным»
, в котором одного из двух русских гангстеров сыграл Юрий Колокольников
. По случаю премьеры The Bluerprint
поговорил с актером и расспросил, как ему удается завоевывать зарубежный и российский кинопрокат и не выгорать. Спойлер: никак.
Как это часто бывает, Юрий не думал, что работа без выходных доведет его до выгорания: «Обычно из-за того, что просто очень много работаешь, очень устаешь. И, кстати, я до этого не думал, что со мной может такое произойти. Потому что мне раньше казалось, что я всегда как ребенок, который не может устать от игры. Для меня съемочный процесс — это абсолютно фанатичная работа. Но у меня действительно бывает, что я из одного проекта прыгаю в другой, потом в третий и дальше нон-стоп. И вот не так давно, год назад, я вдруг на съемках почувствовал, что у меня черная дыра внутри. И подумал: что, блин, вообще происходит? Это же для меня совершенно невозможно! А потом понял, что я просто тупо устал. Физически. И моя психика вот так отреагировала»
, — поделился Юрий.
