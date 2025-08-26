Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы

26 августа
2025 год

Лайфстайл >>
26 августа 2025
Даже актеры, проживающие на площадке истории других людей, склонны задаваться вопросом, а что, собственно, кроме такой разнообразной и насыщенной работы, есть в их собственной жизни. 44-летний Юрий Колокольников в интервью The Blueprint признался, что так и не нашел свое хобби.

«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы

«А что касается хобби, я в какой-то момент даже думал: где же мое хобби? Мне уже 44 года, а у меня хобби нет. Как-то нехорошо. Ну, ладно, путешествовать. Но это не хобби, это такая рабочая необходимость. Просто здорово, но это не хобби. Может, мне надо в компьютерную игру поиграть? Потому что я никогда не играл в компьютерные игры. Просто это как-то мимо меня все прошло. И вот я, значит, для этого даже купил телевизор. Друг мне дал погонять свой PlayStation. Я поиграл полчаса и понял, что это не мое хобби. Скучно», — поделился Юрий.

«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы

Актеру удалось увлечься нейросетями, но он все равно использует их для работы: «Другое дело, как оказалось, ChatGPT, но это не хобби, а рабочий инструмент, с ним ты можешь увеличивать скорости своих действий. Например, тебе нужно написать предложение, и ты долго думаешь над ним. А он тебе за одну секунду выдаст 10 вариантов. Но выбор-то все равно за тобой», — поделился Колокольников, отметив, что, кроме воспитания трех мейнкунов, увлечения так и не нашел.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Yanina Sokolova   29.08.2025 - 19:59
... Может стоит заняться игрой в театре, перебороть свои страхи, а не маяться всякой ерундой и искать смысла жизни в gpt. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   29.08.2025 - 16:12
Когда игры не вставляют беда)) Путешествие банальность и необходимость.. ))) Колокольникову скучно на планете Земля.) читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   28.08.2025 - 18:23
... точно это хотел написать)) одиночество по психологии - это когда человеку скучно с самим собой. Колокольников реально одинокий человек. есть люди, которым нужно постоянно что-то делать. возможно... читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   27.08.2025 - 14:41
Какой-то он даже скучный. Скоро будет спрашивать у gpt, "что мне делать и как жить"? читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Не думал, что со мной такое произойдет»: Юрий Колокольников о выгорании
Поиск по меткам
хобби
персоны
Юрий Колокольников

фотографии >>
«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы фотографии
«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы фотографии
«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы фотографии
«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.

День рождения >>

Павел Белозёров
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Ричард Прайор
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
Семьянин
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Шальная императрица
комедия, приключения
Россия, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен