«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы

Даже актеры, проживающие на площадке истории других людей, склонны задаваться вопросом, а что, собственно, кроме такой разнообразной и насыщенной работы, есть в их собственной жизни. 44-летний Юрий Колокольников
в интервью The Blueprint
признался, что так и не нашел свое хобби.
«А что касается хобби, я в какой-то момент даже думал: где же мое хобби? Мне уже 44 года, а у меня хобби нет. Как-то нехорошо. Ну, ладно, путешествовать. Но это не хобби, это такая рабочая необходимость. Просто здорово, но это не хобби. Может, мне надо в компьютерную игру поиграть? Потому что я никогда не играл в компьютерные игры. Просто это как-то мимо меня все прошло. И вот я, значит, для этого даже купил телевизор. Друг мне дал погонять свой PlayStation. Я поиграл полчаса и понял, что это не мое хобби. Скучно»
, — поделился Юрий.
Актеру удалось увлечься нейросетями, но он все равно использует их для работы: «Другое дело, как оказалось, ChatGPT, но это не хобби, а рабочий инструмент, с ним ты можешь увеличивать скорости своих действий. Например, тебе нужно написать предложение, и ты долго думаешь над ним. А он тебе за одну секунду выдаст 10 вариантов. Но выбор-то все равно за тобой»
, — поделился Колокольников, отметив, что, кроме воспитания трех мейнкунов, увлечения так и не нашел.
обсуждение >>