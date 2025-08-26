Кино-Театр.Ру
«Первое утро в качестве жены»: Агата Муцениеце подтвердила, что вышла замуж

26 августа
2025 год

26 августа 2025
Вчера состоялась "тайная" свадьба Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги, о которой молодожены предпочли не распространяться: они запретили гостям выкладывать фото и видео в социальных сетях и сами с церемонии тоже ничего не публиковали. Но уже сегодня Агата подтвердила факт свадьбы, показав обручальное кольцо и тизер грядущего фотоотчета: «Первое утро в качестве жены», — подписала она фото.

По подсчетам «СтарХита» свадьба обошлась Агате и Петру минимум в 6 миллионов рублей. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в центре Москвы, расположенного на территории «Красного октября» недалеко от памятника Петра Первому. Собирали невесту в элитном отеле Barvikha Hotel & Spа, а первая брачная ночь супругов прошла в 5-звездочном отеле «Арарат Парк Хаятт» рядом с Большим театром.

Примечательным стал тот факт, что свадьба бывшего супруга Агаты Павла Прилучного и Зепюр Брутян проходила в тот же день в 2022 году. Совпадение или нет?
что почитать?

