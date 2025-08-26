«Первое утро в качестве жены»: Агата Муцениеце подтвердила, что вышла замуж

Вчера состоялась "тайная"
свадьба Агаты Муцениеце
и музыканта Петра Дранги
, о которой молодожены предпочли не распространяться: они запретили гостям выкладывать фото и видео в социальных сетях и сами с церемонии тоже ничего не публиковали. Но уже сегодня Агата подтвердила факт свадьбы, показав обручальное кольцо и тизер грядущего фотоотчета: «Первое утро в качестве жены»
, — подписала она фото.
По подсчетам
«СтарХита» свадьба обошлась Агате и Петру минимум в 6 миллионов рублей. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в центре Москвы, расположенного на территории «Красного октября» недалеко от памятника Петра Первому. Собирали невесту в элитном отеле Barvikha Hotel & Spа, а первая брачная ночь супругов прошла в 5-звездочном отеле «Арарат Парк Хаятт» рядом с Большим театром.
Примечательным стал тот факт, что свадьба бывшего супруга Агаты Павла Прилучного
и Зепюр Брутян
проходила в тот же день в 2022 году. Совпадение или нет?
