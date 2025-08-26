Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим

26 августа
2025 год

Лайфстайл >>
26 августа 2025
В понедельник в кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Секс в СССР», в котором рассказ об интимной жизни советских граждан дополнен рассуждениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сегодня. А документальную историю разнообразила игровая линия с участием актеров Даниила Воробьева и Ольги Зайцевой. Среди гостей премьеры также были Саша Сулим, Анна Ещенко, Жан Просянов, Веневьева Новицкая, креативный продюсер проекта Мария Серпионова и многие другие.

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Даниил Воробьев

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Ольга Зайцева

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Анна Ещенко

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Саша Сулим

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Веневьева Новицкая

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Захар Чавкин

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Александр Швыдкой

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Мария Серпионова и Жан Просянов

Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
фото: Творческая группа проекта

Премьера документального фильма «Секс в СССР» состоится 4 сентября в онлайн-кинотеатре KION.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Жизнь по вызову. Док». Трейлер №2 >>
«Горбачёва»
«Жизнь по вызову. Док»
«Конец света». Трейлер №2
«Жить жизнь». Актёры о сериале
«Лапси»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Даниил ВоробьёвАнна ЕщенкоОльга ЗайцеваНикита КононовВеневьева НовицкаяЖан ПросяновКогершын СагиеваМария СерпионоваЗахар ЧавкинРодион ЧепельАлександр Швыдкой
фильмы
Секс в СССР

фотографии >>
Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим фотографии
Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим фотографии
Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим фотографии
Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Ярославль»

Скорбим

Алексей Аптовцев
25 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Анна Азарова
Анна Вартаньян
Леонид Ворон
Георгий Георгиу
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Егор Свирский
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Бретт Каллен
Тодор Колев
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?