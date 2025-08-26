Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим

В понедельник в кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Секс в СССР»
, в котором рассказ об интимной жизни советских граждан дополнен рассуждениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сегодня. А документальную историю разнообразила игровая линия с участием актеров Даниила Воробьева
и Ольги Зайцевой
. Среди гостей премьеры также были Саша Сулим
, Анна Ещенко
, Жан Просянов
, Веневьева Новицкая
, креативный продюсер проекта Мария Серпионова
и многие другие.
фото: Даниил Воробьев
фото: Ольга Зайцева
фото: Анна Ещенко
фото: Саша Сулим
фото: Веневьева Новицкая
фото: Захар Чавкин
фото: Александр Швыдкой
фото: Мария Серпионова и Жан Просянов
Премьера документального фильма «Секс в СССР» состоится 4 сентября в онлайн-кинотеатре KION. фото: Творческая группа проекта
