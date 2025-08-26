Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я дико нервничаю перед спектаклем»: Юрий Колокольников объяснил, почему забросил работу в театре

26 августа
2025 год

Лайфстайл >>
26 августа 2025
Юрий Колокольников активно снимается в кино, но никогда не работал в составе театральной труппы. В интервью журналу The Blueprint актер объяснил, почему обходит сцену стороной, хотя его туда активно зовут.

«Я дико нервничаю перед спектаклем»: Юрий Колокольников объяснил, почему забросил работу в театре

«Я никогда не работал в театральной труппе и не собирался. Мне было интересно попробовать, поучиться, понять, что такое сцена. И все. Оказалось, что у меня просто нет такой потребности — выходить каждый вечер на публику. Для меня это все так страшно, стремно, я дико нервничаю перед спектаклем. Это все очень тяжело. Я понимаю, что для многих артистов это, наоборот, какая-то магия, но для меня магия — кино. Я люблю вот это почти шаманское действие, когда человек сто весь день возятся в каком-то говне, грязи, чтобы снять одну сцену. А в театре у меня такого драйва нет. Хотя меня все время туда зовут. Но пока у меня нет потребности в театре играть. Может быть, попозже», — поделился Юрий.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Где же мое хобби?»: Юрий Колокольников рассказал о поисках увлечений вне работы
«Не думал, что со мной такое произойдет»: Юрий Колокольников о выгорании
персоны
Юрий Колокольников

фотографии >>
«Я дико нервничаю перед спектаклем»: Юрий Колокольников объяснил, почему забросил работу в театре фотографии
«Я дико нервничаю перед спектаклем»: Юрий Колокольников объяснил, почему забросил работу в театре фотографии
«Я дико нервничаю перед спектаклем»: Юрий Колокольников объяснил, почему забросил работу в театре фотографии
«Я дико нервничаю перед спектаклем»: Юрий Колокольников объяснил, почему забросил работу в театре фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Аптовцев
25 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Анна Азарова
Анна Вартаньян
Леонид Ворон
Георгий Георгиу
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Егор Свирский
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Бретт Каллен
Тодор Колев
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен