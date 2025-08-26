«Я дико нервничаю перед спектаклем»: Юрий Колокольников объяснил, почему забросил работу в театре

Юрий Колокольников
активно снимается в кино, но никогда не работал в составе театральной труппы. В интервью журналу The Blueprint
актер объяснил, почему обходит сцену стороной, хотя его туда активно зовут.
«Я никогда не работал в театральной труппе и не собирался. Мне было интересно попробовать, поучиться, понять, что такое сцена. И все. Оказалось, что у меня просто нет такой потребности — выходить каждый вечер на публику. Для меня это все так страшно, стремно, я дико нервничаю перед спектаклем. Это все очень тяжело. Я понимаю, что для многих артистов это, наоборот, какая-то магия, но для меня магия — кино. Я люблю вот это почти шаманское действие, когда человек сто весь день возятся в каком-то говне, грязи, чтобы снять одну сцену. А в театре у меня такого драйва нет. Хотя меня все время туда зовут. Но пока у меня нет потребности в театре играть. Может быть, попозже»
, — поделился Юрий.
