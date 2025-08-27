Кино-Театр.Ру
Тихие радости: МХТ имени Чехова выпустил ролик о перчатках для бесшумных аплодисментов к спектаклю «Кабала святош»

27 августа
2025 год

27 августа 2025
Новый сезон МХТ имени Чехова откроется спектаклем «Кабала святош» по мотивам одноименной пьесы Михаила Булгакова, написанной специально для мхатовской сцены в 1929 году. Советская власть неоднократно снимала постановку с репертуара по соображением цензуры, разглядев в тексте про художника в условиях тирании намеки на современность. Чтобы снизить градус напряжения вокруг спектакля, театр решил пригласить зрителя на премьеру сатирическим рекламным роликом: на видео актеры представляют вязаные перчатки, в которых не будут слышны аплодисменты, поддерживающие высказывания на злобу дня.



«Исторический момент в мире театра! Продолжая традиции новаторства, Московский Художественный театр совершает настоящий переворот в театральной культуре!Впервые в истории МХТ представляет инновационное решение для ценителей искусства — специальные перчатки для безопасных аплодисментов. Идите в театр и дайте волю своим чувствам!» — подписали ролик в телеграме.

В спектакле Юрия Квятковского роль Мольера исполнит Константин Хабенский, а роль Людовика Великого сыграет Николай Цискаридзе. Также в спектакле можно увидеть Александру Ребенок, Сергея Волкова, Ивана Волкова, Игоря Хрипунова и других артистов театра и студентов Школы-студии МХАТ.

фото: Константин Хабенский

фото: Николай Цискаридзе

фото: Александра Ребенок

фото: Иван Волков

фото: Сергей Волков

фото: Игорь Хрипунов
№ 1
ДаринаКароль   27.08.2025 - 19:13
Цискаридзе и Хабенский - прям смотреть и плакать, ей Богу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
