«Самое тяжелое решение»: Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом

В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса
сообщила, что у актера диагностирована
афазия — расстройство речи, из-за которого он больше не сможет сниматься в кино. А совсем скоро у актера диагностировали
деменцию. В недавнем интервью
его жена Эмма Хеминг
рассказала, как с тех пор изменилась их семейная жизнь.
«В целом, Брюс в отличном состоянии здоровья. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и мы научились к этому адаптироваться. Мы общаемся с ним иначе. Совершенно другим способом»
, — поделилась Эмма. Она считает, что актер еще сохраняет способность узнавать членов семьи — это заметно по тому, как он меняется в лице. Тем не менее они решили переселить Брюса в другой дом, где он находится под круглосуточным наблюдением профессиональных сиделок. Эмма назвала это решение «самым тяжелым» в ее жизни. При этом она продолжает завтракать и ужинать с Брюсом каждый день.
Эмма также рассказала о ранних признаках его заболевания: «Он всегда был очень разговорчивый и активный, а потом стал тихим. Он стал отстраненным, холодным, не таким, как привычный Брюс, который всегда был теплый и ласковый. Полная противоположность была пугающей и тревожной»
. Она также отметила, что у актера вернулось заикание, а на работе он начал пропускать реплики и часто казался растерянным, и никто не знал, почему.
