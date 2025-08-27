Кино-Театр.Ру
«Самое тяжелое решение»: Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом

27 августа
2025 год

Лайфстайл >>
27 августа 2025
В марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована афазия — расстройство речи, из-за которого он больше не сможет сниматься в кино. А совсем скоро у актера диагностировали деменцию. В недавнем интервью его жена Эмма Хеминг рассказала, как с тех пор изменилась их семейная жизнь.

«Самое тяжелое решение»: Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом

«В целом, Брюс в отличном состоянии здоровья. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и мы научились к этому адаптироваться. Мы общаемся с ним иначе. Совершенно другим способом», — поделилась Эмма. Она считает, что актер еще сохраняет способность узнавать членов семьи — это заметно по тому, как он меняется в лице. Тем не менее они решили переселить Брюса в другой дом, где он находится под круглосуточным наблюдением профессиональных сиделок. Эмма назвала это решение «самым тяжелым» в ее жизни. При этом она продолжает завтракать и ужинать с Брюсом каждый день.

«Самое тяжелое решение»: Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом

Эмма также рассказала о ранних признаках его заболевания: «Он всегда был очень разговорчивый и активный, а потом стал тихим. Он стал отстраненным, холодным, не таким, как привычный Брюс, который всегда был теплый и ласковый. Полная противоположность была пугающей и тревожной». Она также отметила, что у актера вернулось заикание, а на работе он начал пропускать реплики и часто казался растерянным, и никто не знал, почему.
что почитать?

