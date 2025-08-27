«Кажется, что все плохо и все мной недовольны»: Мариэтта Цигаль-Полищук о сомнениях в выборе профессии

11 сентября на экраны выходит экранизация романа Льва Толстого «Семейное счастье»
, одну из ролей в которой исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук
. Дочь художника Сергея Цигаля и актрисы Любови Полищук
, кажется, не могла выбрать никакую другую профессию, кроме творческой. В интервью
, приуроченном к выходу фильма, Мариэтта рассказала, что до сих пор сомневается в верности своего пути.
«Когда лет в 11–12 я заявила, что стану актрисой, папа сказал: "Хорошо, иди в библиотеку, бери Станиславского и читай". Я взяла — несколько томов. И построила из них домик для кукол. Папа посмотрел и сказал: "Ну понятно". Но в такой семье у меня как будто и не было других вариантов, кроме как пойти в какое-то творчество. Рисовать, как папа, дед и бабушка, у меня не получалось, да и не очень хотелось. Быть актрисой, как мама, тоже не получалось, но хотелось. Почему? На этот вопрос я придумала классный ответ: есть много замечательных профессий, но когда ты, например, врач или учитель (на мой взгляд, самые важные в мире профессии), то это на всю жизнь, а когда ты артист, ты можешь быть кем угодно и прожить десятки разных жизней, если повезет»
, — объяснила Мариэтта, почему решила стать актрисой.
Но в своем выборе она не до конца уверена: «У меня до сих пор есть сомнения, что у нас с профессией взаимная любовь. Любые пробы, любая смена, любой спектакль — страшно. Кажется, что все плохо и все мной недовольны. Как-то в институте, курсе на втором или третьем, меня отругали за какой-то отрывок. Я пришла домой и заявила: "Все, я ухожу из института, мне не место в этой профессии!". Мама ответила: "Ты идиотка что ли? Так ты будешь себя чувствовать еще много раз. Поэтому собралась и пошла — через не могу"»
, — рассказала Мариэтта.
