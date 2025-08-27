Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье

27 августа
2025 год

Лайфстайл >>
27 августа 2025
В преддверии премьеры фильма «Семейное счастье» Мариэтта Цигаль-Полищук, сыгравшая в нем одну из ролей, дала интервью журналу «Hello!» и рассказала о своем детстве. Мариэтта росла в именитой семье художника Сергея Цигаля и актрисы Любови Полищук, и, будучи подростком, все старалась делать наперекор родителям.

«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье

«Мне казалось, что я недостойна таких родителей, поэтому старалась делать все наоборот. Чудила, как могла, курила, матом ругалась, с компаниями разными тусовалась, врала, всем хамила, воровала даже. Напротив моей школы, на Малой Никитской, был супермаркет. А у меня — шуба из какого-то искусственного бурундука с дырками в карманах. Украденные мной салаты из кулинарии проваливались в подкладку, так что было незаметно. Еще воровала нижнее белье для подружек», — рассказала Мариэтта.

«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье
фото: Родители Мариэтты Цигаль-Полищук

Актриса призналась, что отец всегда был с ней строг и ей до сих пор бывает страшно ему что-либо рассказывать: «Подумать только, я уже тетенька 40+, а для меня все еще самое важное, что скажет папа. С отцом у нас есть общий автомеханик. Звоню ему недавно: «Я тут впендюрилась, надо бампер опять менять». Он смеется: «Папе рассказываем или нет?» Я и правда боюсь какие-то вещи говорить отцу, не потому что он отругает, просто не хочется его разочаровывать. Хочется, чтобы он мной гордился. Чтобы ему было приятно, что у него такая дочь».
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   29.08.2025 - 22:01
Как актриса нравится. Раневская у неё получилась. Хорошо, что перебесилась. У них с Алексеем семейное видимо.Темперамент! А вот откровения ни к чему. То что про маму не говорит в этом интервью ,... читать далее>>
№ 9
Juliya Kotova   29.08.2025 - 15:05
Отличная актриса, талант есть, но лавры мамы могут помешать, даже если есть талант читать далее>>
№ 8
Софья Орех   29.08.2025 - 12:59
Бедная Любовь Полищук! Мало того, что на себе всю семью тащила, так ещё и дочь ей нервы мотала: курила, воровала, ругалась матом и, видимо, очень завидовала маминой славе. Неудивительно, что сгорела... читать далее>>
№ 7
Orbita   29.08.2025 - 10:16
Чтобы быть хорошим человеком, надо прилагать усилия, а плохим быть легко. читать далее>>
№ 6
Римм@ (Алма-Ата)   29.08.2025 - 00:08
Разочарована... ничего хорошего видно не выросло и не поумнело... к 40-ка.. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Кажется, что все плохо и все мной недовольны»: Мариэтта Цигаль-Полищук о сомнениях в выборе профессии
Поиск по меткам
откровениесемья
персоны
Любовь ПолищукМариэтта Цигаль-Полищук
фильмы
Семейное счастье

фотографии >>
«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье фотографии
«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье фотографии
«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье фотографии
«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Родион Константинович Щедрин
29 августа ушёл из жизни композитор Родион Щедрин.
Сергей Алексашкин
27 августа ушёл из жизни оперный певец Сергей Алексашкин.
Игорь Николаев
25 августа ушёл из жизни театральный режиссёр Игорь Николаев.

День рождения >>

Марина Александрова
Мария Ахметзянова
Дарья Белоусова (II)
Татьяна Владимирова
Ирина Лачина
Софья Райзман
Дзидра Ритенберга
Ремигиюс Сабулис
Анастасия Шунина-Махонина
Ричард Аттенборо
Ингрид Бергман
Хуан Диего Ботто
Карла Гуджино
Эмили Декен
Ребекка Де Морнэй
Ивонн Сансон
все родившиеся 29 августа >>

Афиша кино >>

Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Три принцессы
приключения, семейное кино, сказка
Чехия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен