«Чудила, курила, матом ругалась»: Мариэтта Цигаль-Полищук о взрослении в именитой семье

«Мне казалось, что я недостойна таких родителей, поэтому старалась делать все наоборот. Чудила, как могла, курила, матом ругалась, с компаниями разными тусовалась, врала, всем хамила, воровала даже. Напротив моей школы, на Малой Никитской, был супермаркет. А у меня — шуба из какого-то искусственного бурундука с дырками в карманах. Украденные мной салаты из кулинарии проваливались в подкладку, так что было незаметно. Еще воровала нижнее белье для подружек», — рассказала Мариэтта.
фото: Родители Мариэтты Цигаль-Полищук
Актриса призналась, что отец всегда был с ней строг и ей до сих пор бывает страшно ему что-либо рассказывать: «Подумать только, я уже тетенька 40+, а для меня все еще самое важное, что скажет папа. С отцом у нас есть общий автомеханик. Звоню ему недавно: «Я тут впендюрилась, надо бампер опять менять». Он смеется: «Папе рассказываем или нет?» Я и правда боюсь какие-то вещи говорить отцу, не потому что он отругает, просто не хочется его разочаровывать. Хочется, чтобы он мной гордился. Чтобы ему было приятно, что у него такая дочь».
