Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни

28 августа
2025 год

Лайфстайл >>
28 августа 2025
27 августа в Венеции стартовал 82-й Венецианский международный кинофестиваль, в рамках которого состоятся премьеры новых фильмов Джима Джармуша, Пака Чхан Ука, Франсуа Озона, Гильермо Дель Торо и Ноа Баумбаха. Первыми на фестиваль прибыли Джордж Клуни с женой Амаль, традиционно-фестивальная Тильда Суинтон, Джулия Робертс, Адам Сэндлер и Кейт Бланшетт.

Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни
фото: Амаль и Джордж Клуни

Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни
фото: Тильда Суинтон

Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни
фото: Адам Сэндлер

Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни
фото: Кейт Бланшетт

Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни
фото: Хайди Клум с дочерью

Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни
фото: Джулия Робертс
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Режиссеры Жюлия Дюкурно и Кристиан Мунджиу вошли в жюри 82-го Венецианского фестиваля
Поиск по меткам
Венеция
персоны
Ноа БаумбахКейт БланшеттГильермо Дель ТороЛора ДернДжим ДжармушХайди КлумДжордж КлуниЭмили МортимерФрансуа ОзонНуми РапасДжулия РобертсЭмма СтоунТильда СуинтонАдам СэндлерВернер ХерцогКлэр ХолтПак Чхан Ук

фотографии >>
Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни фотографии
Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни фотографии
Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни фотографии
Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Алексашкин
27 августа ушёл из жизни оперный певец Сергей Алексашкин.
Алексей Аптовцев
24 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.

День рождения >>

Лидия Ашрапова
Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Бен Газзара
Рауль Кортез
Доналд О'Коннор
Карли Поуп
Эмма Сэммс
Аманда Таппинг
Кэти Финдли
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Три принцессы
приключения, семейное кино, сказка
Чехия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram