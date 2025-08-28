Кино на воде: Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Джордж Клуни

27 августа в Венеции стартовал 82-й Венецианский международный кинофестиваль, в рамках которого состоятся премьеры новых фильмов Джима Джармуша
, Пака Чхан Ука
, Франсуа Озона
, Гильермо Дель Торо
и Ноа Баумбаха
. Первыми на фестиваль прибыли Джордж Клуни
с женой Амаль, традиционно-фестивальная Тильда Суинтон
, Джулия Робертс
, Адам Сэндлер
и Кейт Бланшетт
.
фото: Амаль и Джордж Клуни
фото: Тильда Суинтон
фото: Адам Сэндлер
фото: Кейт Бланшетт
фото: Хайди Клум с дочерью фото: Джулия Робертс
обсуждение >>