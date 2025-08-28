Кино-Театр.Ру
«Природа нас благословила»: Агата Муцениеце поделилась фотографиями со свадьбы

28 августа
2025 год

28 августа 2025
25 августа, в третью годовщину свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян, Агата Муцениеце и Пётр Дранга сыграли свадьбу на "Красном Октябре". Среди гостей торжества были Рената Пиотровски, Елена Дудина и Анатолий Руденко, а также лучшая подруга Агаты Наталья Земцова, которая пришла с Гелой Месхи, подтвердив тем самым давно гулявшие слухи о воссоединении с актёром.

фото: Анатолий Руденко и Елена Дудина

фото: Гела Месхи и Наталья Земцова

фото: Пётр Дранга, Агата Муцениеце и Рената Пиотровски

Спустя пару дней Агата поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями со свадьбы, рассказав о символическом погодном чуде: «Говорят, что счастье любит тишину, но совсем не поделиться кадрами с такого события я не могу! Честно, я не люблю свадьбы. Может быть, поэтому хотелось, чтоб всё было как-то камерно, по-родному, тепло и просто красиво. Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра. Прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что всё случилось именно так! Прямо во время церемонии пошёл дождь на фоне солнца, и на всё небо засверкала радуга. Ну как вообще такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала своё благословение! Всё, что было дальше, пронизали любовь, тепло, смешение поколений и абсолютное счастье!»

nord   1.09.2025 - 16:03
Лучше бы рассказали о киноролях Муцениеце и о творчестве Дранги. читать далее>>
Елена Почуенкова   1.09.2025 - 14:30
Очень красивая пара. Любуюсь! читать далее>>
Стэфани   1.09.2025 - 12:26
Петр,во время дождя ,держит зонтик только над собой... читать далее>>
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 19:13
Место, время, декор выбрали подходящие, как некая осенне-летняя тематика)) читать далее>>
Лена Ник (Красноярск)   31.08.2025 - 17:03
Потрясающе красивая пара, прекрасная свадьба - милая и стильная. Радуга - просто чудо) Счастья и добра! читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен