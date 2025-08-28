«Природа нас благословила»: Агата Муцениеце поделилась фотографиями со свадьбы

фото: Пётр Дранга, Агата Муцениеце и Рената Пиотровски
Спустя пару дней Агата поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями со свадьбы, рассказав о символическом погодном чуде: «Говорят, что счастье любит тишину, но совсем не поделиться кадрами с такого события я не могу! Честно, я не люблю свадьбы. Может быть, поэтому хотелось, чтоб всё было как-то камерно, по-родному, тепло и просто красиво. Я проснулась утром после свадьбы очень рано, в шесть утра. Прокручивала в голове все моменты этого дня и не могла поверить, что всё случилось именно так! Прямо во время церемонии пошёл дождь на фоне солнца, и на всё небо засверкала радуга. Ну как вообще такое возможно? Это же чудо! Природа как будто показала своё благословение! Всё, что было дальше, пронизали любовь, тепло, смешение поколений и абсолютное счастье!»
