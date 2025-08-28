Кино-Театр.Ру
СМИ: На Александра Цекало подала в суд бывшая жена

28 августа
2025 год

28 августа 2025
Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка (сестра певицы Веры Брежневой) подала на экс-супруга в суд. Согласно информации, добытой телеграм-каналом Mash, в начале августа Виктория подала иск в Московский суд, чтобы добиться выплаты алиментов на содержание 17-летней дочери Александры и 13-летнего сына Михаила. Пока что попытки Виктории не увенчались успехом — суд отклонил иск. Причиной может быть неправильное оформление документов.

фото: Виктория Галушка

Виктория и Александр прожили в браке 10 лет. После развода продюсер оставил Виктории и детям особняк на Рублёвке. Сам 64-летний Александр с 2019 года живёт в Лос-Анджелесе с новой женой, художницей, моделью и актрисой Дариной Эрвин и редко появляется в России. Этим летом Александр и Дарина приехали в Россию и по слухам, этот визит был связан с попытками Александра пристроить Дарину на роль в фильме.

фото: Дарина Эрвин и Александр Цекало

фото: Дарина Эрвин

После развода с Викторией Александр рассорился со своими давними друзьями по шоу "Прожекторперисхилтон". В интервью Надежде Стрелец Сергей Светлаков признался, что они с Иваном Ургантом и Гариком Мартиросяном не смогли поддержать выбор Цекало и перестать общаться с Викторией.

фото: Виктория Галушка и Александр Цекало

«Его жена Вика была частью нашего коллектива. Мы не смогли это как данность принять. Мы все с Викой общались. Он хотел, чтобы мы определились: вы либо со мной, либо с ней. А у нас как-то этого не произошло. Мы общались и с ней, и с ним. И для него это выглядело не так, как он хотел».
