Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг

29 августа
2025 год

29 августа 2025
27 августа в Венеции стартовал ежегодный 82-й Венецианский международный кинофестиваль, в рамках которого уже состоялись премьеры новых фильмов Ноа Баумбаха и Йоргоса Лантимоса. Фильм Баумбаха «Джей Келли» представили исполнившие в нём роли Адам Сэндлер, Джордж Клуни, Грета Гервиг, Билли Крудап, Лора Дерн, Ив Хьюсон, Эмили Мортимер и Альба Рорвахер. А среди гостей премьеры были Наоми Уоттс и Шейлин Вудли.

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Ноа Баумбах и Грета Гервиг

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Джордж и Амаль Клуни

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Адам Сэндлер с женой и дочерьми

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Наоми Уоттс и Билли Крудап

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Шейлин Вудли

А фильм Йоргоса Лантимоса «Бугония» (римейк южнокорейской фантастической комедии «Спасти зелёную планету!») представили исполнители главных ролей Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Джесси Племонс. Среди гостей премьеры были Нуми Рапас и Уиллем Дефо.

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Эмма Стоун

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Алисия Сильверстоун

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Джесси Племонс

Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
фото: Нуми Рапас
№ 5
Мария_2191   1.09.2025 - 18:43
... Да здесь многие поменялись, кто потолстел, кто наоборот. Время то идёт и жизнь не стоит на месте. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 17:53
Племонс за последние годы поменялся, стал худее, пустил волос. Но главное, начали приглашать в кино иного уровня. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   29.08.2025 - 21:13
Должны еще подъехать, слабо для Венеции ограничится только этими персонами. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   29.08.2025 - 19:46
... Две звезды конца прошлого века, столько хороших фильмов с Адамом и Джорджем)Сейчас смотрю на них и понимаю, что время не останавливается, всё стареют. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.08.2025 - 15:48
Фотки замечательные, а какие есть классные видосики с красной дорожки. Как Клуни фотографировал Адама Сэндлера и много другого. читать далее>>
Всего сообщений: 5
что почитать?

