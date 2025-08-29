Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг

27 августа в Венеции стартовал ежегодный 82-й Венецианский международный кинофестиваль, в рамках которого уже состоялись премьеры новых фильмов Ноа Баумбаха
и Йоргоса Лантимоса
. Фильм Баумбаха «Джей Келли»
представили исполнившие в нём роли Адам Сэндлер
, Джордж Клуни
, Грета Гервиг
, Билли Крудап
, Лора Дерн
, Ив Хьюсон
, Эмили Мортимер
и Альба Рорвахер
. А среди гостей премьеры были Наоми Уоттс
и Шейлин Вудли
.
фото: Ноа Баумбах и Грета Гервиг
фото: Джордж и Амаль Клуни
фото: Адам Сэндлер с женой и дочерьми
фото: Наоми Уоттс и Билли Крудап
фото: Шейлин Вудли
А фильм Йоргоса Лантимоса «Бугония»
(римейк южнокорейской фантастической комедии «Спасти зелёную планету!»
) представили исполнители главных ролей Эмма Стоун
, Алисия Сильверстоун
и Джесси Племонс
. Среди гостей премьеры были Нуми Рапас
и Уиллем Дефо
.
фото: Эмма Стоун
фото: Алисия Сильверстоун
фото: Джесси Племонс фото: Нуми Рапас
