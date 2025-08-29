Кино-Театр.Ру
Никита Панфилов стал отцом в третий раз
Никита Панфилов стал отцом в третий раз

29 августа
2025 год

29 августа 2025
46-летний Никита Панфилов стал отцом в третий раз — зимой этого года у актёра родилась дочь Афина, о чём он рассказал в интервью изданию Woman.ru на премьере сериала «Виноград». О матери девочки ничего не известно и актёр не спешит раскрывать её личность. Известно только, что она не актриса («Боже упаси, никаких актрис!») и давно знакома с Никитой.

«С человеком нужно быть другом и только потом уже любовником и всё остальное. На одном сексе не построишь отношения. Вы должны быть друзьями, это абсолютно точно. Первое и самое главное в этой жизни — дружба. Неважно с кем — с мужчиной, со своей женой, со своими родителями. Ты должен быть другом, и тогда это рождает самые светлые чувства. Ты не можешь предать человека, потому что он твой друг. И красота совсем не на первом месте. Красота — это очень важно, но не на первом месте», — признался актёр.

Панфилов был трижды женат и разведён и этот опыт оказался для него настолько болезненным, что он решил больше не связывать себя узами брака. Первая жена, актриса Вера Бабенко, изменила Никите. Вторая, журналистика Лада Пояркова, «совершила такой поступок, который мужчины женщинам обычно не прощают» (то есть познакомила любовника с маленьким сыном). В браке с Поярковой в 2013 году родился старший сын актёра Добрыня, с которым актёр видится редко. В браке с третьей женой, стоматологом Ксенией Соловьёвой у актёра родилась дочь Аврора. Здесь обошлось без измен и предательств, но супружеская жизнь всё равно не сложилась и в 2023 году они развелись.

«В любовь верю, но в брак — больше нет! Не существует его, это ошибка. Людям надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду. Брак — это зло. Каждый раз, когда я кого-то вел в загс, это плохо заканчивалось — и с каждым разом все хуже и хуже. Так зачем мне гневать судьбу свою?»
№ 1
Киноман1985   29.08.2025 - 15:43
Какой молодец Никита! Снова папой стал. Дочку Афиной назвали, красивое имя. И правильно, что личную жизнь не выносит на публику, это его дело. Главное, что все счастливы. читать далее>>
что почитать?