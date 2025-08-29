46-летний Никита Панфилов
стал отцом в третий раз — зимой этого года у актёра родилась дочь Афина, о чём он рассказал в интервью
изданию Woman.ru на премьере сериала «Виноград»
. О матери девочки ничего не известно и актёр не спешит раскрывать её личность. Известно только, что она не актриса («Боже упаси, никаких актрис!»
) и давно знакома с Никитой.
«С человеком нужно быть другом и только потом уже любовником и всё остальное. На одном сексе не построишь отношения. Вы должны быть друзьями, это абсолютно точно. Первое и самое главное в этой жизни — дружба. Неважно с кем — с мужчиной, со своей женой, со своими родителями. Ты должен быть другом, и тогда это рождает самые светлые чувства. Ты не можешь предать человека, потому что он твой друг. И красота совсем не на первом месте. Красота — это очень важно, но не на первом месте»,
— признался актёр.
Панфилов был трижды женат и разведён и этот опыт оказался для него настолько болезненным, что он решил
больше не связывать себя узами брака. Первая жена, актриса Вера Бабенко
, изменила Никите. Вторая, журналистика Лада Пояркова
, «совершила такой поступок, который мужчины женщинам обычно не прощают»
(то есть познакомила любовника с маленьким сыном). В браке с Поярковой в 2013 году родился старший сын актёра Добрыня, с которым актёр видится редко. В браке с третьей женой, стоматологом Ксенией Соловьёвой
у актёра родилась дочь Аврора. Здесь обошлось без измен и предательств, но супружеская жизнь всё равно не сложилась и в 2023 году они развелись.
«В любовь верю, но в брак — больше нет! Не существует его, это ошибка. Людям надо жить и доказывать, что ты достоин того, чтобы с тобой были, а не пугать тем, что я уйду. Брак — это зло. Каждый раз, когда я кого-то вел в загс, это плохо заканчивалось — и с каждым разом все хуже и хуже. Так зачем мне гневать судьбу свою?»
