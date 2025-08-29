Много новенького: Максим Матвеев, Надежда Михалкова и Анна Седокова

28 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась масштабная презентация онлайн-кинотеатра Okko, на которой гостям представили новинки грядущего сезона
, среди которых вторые продолжения «Лихих»
, «Волшебного участка»
и сериала «Постучись в мою дверь»
.
фото: Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев
А также рассказали о проектах, находящихся в производстве. Особенный интерес вызывает экранизация 8-серийной фантастической драмы по мотивам нового романа Алексея Иванова
«Вегетация», главные роли в которой исполнят Алексей Серебряков
, Ксения Трейстер
и Денис Косиков
.
фото: Съёмки сериала "Вегетация"
Среди гостей презентации были Алексей Филимонов
, Александра Урсуляк
, Анна Седокова
, Ангелина Стречина
, Анна Снаткина
, Артём Ткаченко
, Гоша Куценко
, Максим Матвеев
, Максим Стоянов
, Надежда Михалкова
, Марина Александрова
, Юрий Стоянов
и многие-многие другие.
фото: Александра Урсуляк
фото: Алексей Филимонов
фото: Ангелина Стречина
фото: Анна Седокова
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина
фото: Артём Ткаченко
фото: Гоша Куценко
фото: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба
фото: Максим Матвеев
фото: Марина Александрова
фото: Надежда Михалкова
фото: Пётр Фёдоров
фото: Юрий Стоянов
