Много новенького: Максим Матвеев, Надежда Михалкова и Анна Седокова

29 августа
2025 год

29 августа 2025
28 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась масштабная презентация онлайн-кинотеатра Okko, на которой гостям представили новинки грядущего сезона, среди которых вторые продолжения «Лихих», «Волшебного участка» и сериала «Постучись в мою дверь».

фото: Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев

Много новенького: Максим Матвеев, Надежда Михалкова и Анна Седокова
фото: Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев

А также рассказали о проектах, находящихся в производстве. Особенный интерес вызывает экранизация 8-серийной фантастической драмы по мотивам нового романа Алексея Иванова «Вегетация», главные роли в которой исполнят Алексей Серебряков, Ксения Трейстер и Денис Косиков.

фото: Съёмки сериала "Вегетация"
фото: Съёмки сериала "Вегетация"

Среди гостей презентации были Алексей Филимонов, Александра Урсуляк, Анна Седокова, Ангелина Стречина, Анна Снаткина, Артём Ткаченко, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Максим Стоянов, Надежда Михалкова, Марина Александрова, Юрий Стоянов и многие-многие другие.

фото: Александра Урсуляк
фото: Александра Урсуляк

фото: Алексей Филимонов
фото: Алексей Филимонов

фото: Ангелина Стречина
фото: Ангелина Стречина

фото: Анна Седокова
фото: Анна Седокова

фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина

фото: Артём Ткаченко
фото: Артём Ткаченко

фото: Гоша Куценко
фото: Гоша Куценко

фото: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба
фото: Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба

фото: Максим Матвеев
фото: Максим Матвеев

фото: Марина Александрова
фото: Марина Александрова

фото: Надежда Михалкова
фото: Надежда Михалкова

фото: Пётр Фёдоров
фото: Пётр Фёдоров

фото: Юрий Стоянов
фото: Юрий Стоянов

Больше фотографий — в нашей галерее.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Много новенького: Максим Матвеев, Надежда Михалкова и Анна Седокова фотографии
Много новенького: Максим Матвеев, Надежда Михалкова и Анна Седокова фотографии
Много новенького: Максим Матвеев, Надежда Михалкова и Анна Седокова фотографии
Много новенького: Максим Матвеев, Надежда Михалкова и Анна Седокова фотографии
