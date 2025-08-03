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Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили

3 августа
2025 год

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3 августа 2025
Сергей Чонишвили родился 3 августа 1965 года в Туле в семье актёров. Несмотря на то, что в раннем возрасте мальчик мечтал стать океанологом, детство в закулисье и влияние родителей всё-таки дали о себе знать. Сегодня Сергею исполняется 60 лет, по случаю чего Кино-Театр.Ру решил присмотреться к многочисленным талантам артиста.

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили
фото: Сергей Чонишвили в детстве с родителями

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили
фото: Сергей Чонишвили в молодости

Образ красавца-аристократа Вольдемара Шадурского в «Петербургских тайнах» принёс Сергею популярность и узнаваемость. Закрепили народную любовь роли Ипполита Зурова в «Азазели», Андрея Ушакова в дилогии «Записки экспедитора Тайной канцелярии» и Игоря Дёмина в фильме «Дедушка».

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили
фото: Сергей в роли Шадурского в "Петербургских тайнах"

Но даже если вы никогда не смотрели кино с участием актёра, вы совершенно точно слышали его голос. В интервью «Вечерней Москве» актёр признался, что сознательно предпочитает озвучивание работе в кадре: «Моя физиономия не очень нужна нашему кинематографу. Поэтому сижу за кадром, озвучивая других. На мой взгляд, это лучше и честнее, чем играть в плохих фильмах».

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили

Невозможно представить, что когда-то актёр проваливал кастинги по озвучке, ведь сейчас он подарил голос бесчисленному количеству героев. Его неповторимый тембр стал визитной карточкой телеканала СТС, он озвучивает в дубляже героев Вина Дизеля и Хавьера Бардема. А в начале 2000-х голос Чонишвили знал каждый подросток: актёр в одиночку озвучил культовый сериал «Бивис и Батт-хед». Невозможно сдержать смех, глядя на то, как Сергей с серьёзным лицом верещит фразы Бивиса.

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили

Озвучка реклам, по словам актёра, также является важной вехой в его карьере: «Моей первой озвучкой была реклама «Олби-Дипломат» в начале 90-х, а потом, кажется, были леденцы Lockets. Это точно были одни из первых моих опытов заработать голосом, при этом я ещё и не прошёл порядка 50 кастингов в другие рекламные проекты. Та работа для меня была, своего рода, «кусочком масла на кусочке хлеба». Потом в 1993 году я пришёл работать на радио Maximum, где достаточно долго трудился в отделе маркетинга — мы озвучивали рекламу. Спустя время я «попал на телек», и всё как-то стало развиваться дальше и дальше».

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили

С развитием литературных сервисов голосом Чонишвили повально заговорили герои классических и современных романов. Имя актёра в графе "Рассказчик" (наряду с именами Григория Переля и Александра Клюквина) стало своеобразным знаком качества. И хотя в большинстве случаев голос Сергея бодрит слушателей, есть и те, на кого он оказывает седативное действие: «Один из лучших отзывов был – длинное письмо. Цитирую кусочками. «Сергей, у меня было очень фиговое настроение, и я стал слушать что-то и через полчаса уснул. У меня была бессонница. Я стал слушать и уснул. И поспал замечательно. Однажды я ехал автобусом неотапливаемым оттуда-то туда-то, а у меня в наушниках было вот что-то, я слушал и уснул. Сергей, живите вечно». Человек просто спал», — вспоминал актёр в интервью «Комсомольской правде»

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили
фото: Сергей Чонишвили

Из нескольких сотен начитанных книг некоторые запомнились Сергею особенно: «Зацепили, например, Джонатан Франзен и Джон Ирвинг. Это замечательная литература, как и у Карин Альвтеген, шведской писательницы, племянницы Астрид Линдгрен. В своё время я освоил всё, что было ею написано. Вообще я читаю очень много. Иногда приходится перелопачивать огромное количество литературы для того, чтобы сделать собственную чтецкую программу»— рассказал Сергей в интервью «Литресу». Из отечественных новинок актёру больше всего понравились роман «Что на роду написано» Арта Пашина и «Рыбари и виноградари» Михаила Харита.

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили

А ещё Сергей пишет сам. Актёр выпустил несколько книг: сборник с повестью, рассказами и стихотворениями «Незначительные изменения» в 2000 году, а также роман «Человек-поезд» в 2003 году. «Я не знаю, насколько разнороден мой читатель, но был приятный момент, когда я шёл по улице и ко мне подбежал человек и сказал: “Большое спасибо, Сергей, за вашу книгу «Человек-поезд»”. Вот тогда ты понимаешь, что кому-то твои мысли понравились. Наверняка есть те, кто прочитал, и сказал: “Какой бред”. Но ведь я занимаю весьма скромную литературную нишу, которая меня устраивает. Я знаю, что продвижение в литературе — это достаточно долгий и трудный путь. Недавно перечитывал то, что написал в 28 лет и могу признаться, многие вещи меня очень сильно поразили, в первую очередь тем, как хорошо я сформулировал мысль».

Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили
фото: Сергей Чонишвили

Желаем актёру ещё больше интересных книг, спектаклей и проектов!
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№ 2
Венера333   3.08.2025 - 13:28
Хороший актер, приятный человек с прекрасным чувством юмора! Крепкого здоровья и долгих лет жизни! читать далее>>
№ 1
Наталья Курилова   3.08.2025 - 11:46
Реклама убила напрочь телевидение, и сделала из актёров служебный персонал для рекламного ролика. читать далее>>
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Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили фотографии
Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили фотографии
Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили фотографии
Приятный голос в голове: За что мы любим Сергея Чонишвили фотографии
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