Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина

3 августа
2025 год

Лайфстайл >>
3 августа 2025
На днях в Москве состоялась премьера фантастической комедии «Баранкины и камни силы», которую зрителям представили актёры Юлия Топольницкая, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлёв, Александр Мизёв и Марина Доможирова.

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Марина Доможирова и Дмитрий Журавлёв


Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Полина Гухман

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Юлия Топольницкая и Игорь Чехов

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Александр Мизёв

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Андрей Федорцов

Среди первых зрителей сериала были замечены Никита Панфилов, Марина Васильева, Алексей Розин, Светлана Степанковская, Люся Чеботина и другие.

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Никита Панфилов

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Люся Чеботина

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Алексей Розин

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Светлана Степанковская

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Марина Васильева

Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина
фото: Татьяна Струженкова

«Баранкины и камни силы» можно будет посмотреть с 7 августа в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

«Баранкины и камни силы»
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 20:16
Начинала смотреть "Баранкины и камни силы" - ну такое, удивлена вообще, что столько известных личностей пришли на премьеру. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   5.08.2025 - 21:37
Поставить рядышком Панфилова и Чеботину - прям инь-янь получится, зато красиво бы смотрелись)) читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   4.08.2025 - 17:57
Образы людей забежавших мимоходом в кинотеатр. читать далее>>
№ 2
ЛанаСветлана96   4.08.2025 - 11:17
Так все по -простетски одеты... Люся норм выглядит, и актриса в платье в цветочек) Заметила, в последнее время очень модны платья, блузки черные с яркими цветочками. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   3.08.2025 - 20:34
А что это Гухман одна? Почему это возлюбленный не пришёл поддержать её на премьеру? читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Марина ВасильеваПолина ГухманАнтон ДенисенкоМарина ДоможироваДмитрий Журавлёв (IV)Павел КомаровАлександр МизёвНикита ПанфиловАлексей РозинСнежана СамохинаСветлана СтепанковскаяТатьяна СтруженковаЮлия ТопольницкаяИван ТрушинАндрей ФедорцовСергей ФроловЛюся ЧеботинаИгорь Чехов
фильмы
Баранкины и камни силы

фотографии >>
Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина фотографии
Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина фотографии
Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина фотографии
Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сусанна Серова
6 августа ушла из жизни актриса, педагог Сусанна Серова.
Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.
Эльдар Шенгелая
3 августа ушёл из жизни режиссёр Эльдар Шенгелая.

День рождения >>

Дмитрий Белоцерковский
Денис Береснев
Марина Волкова
Михаил Горшенёв
Анна Зайкова
Рано Закирова
Дмитрий Золотухин
Валерий Прохоров
Борис Рунге
Геннадий Смирнов
Альгис Арлаускас
Тобин Белл
Дэвид Духовны
Эбби Корниш
Ганс Мэтисон
Каролин Селлье
Шарлиз Терон
все родившиеся 7 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен