Люди с неограниченными возможностями: Никита Панфилов, Марина Доможирова и Люся Чеботина

На днях в Москве состоялась премьера фантастической комедии «Баранкины и камни силы»
, которую зрителям представили актёры Юлия Топольницкая
, Полина Гухман
, Андрей Федорцов
, Дмитрий Журавлёв
, Александр Мизёв
и Марина Доможирова
.
фото: Марина Доможирова и Дмитрий Журавлёв
фото: Полина Гухман
фото: Юлия Топольницкая и Игорь Чехов
фото: Александр Мизёв
фото: Андрей Федорцов
Среди первых зрителей сериала были замечены Никита Панфилов
, Марина Васильева
, Алексей Розин
, Светлана Степанковская
, Люся Чеботина
и другие.
фото: Никита Панфилов
фото: Люся Чеботина
фото: Алексей Розин
фото: Светлана Степанковская
фото: Марина Васильева
«Баранкины и камни силы» фото: Татьяна Струженкова
можно будет посмотреть с 7 августа в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.
«Баранкины и камни силы»
