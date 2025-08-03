Кино-Театр.Ру
«Стекло в пуантах — прошлый век»: Мария Шувалова о травле после дебюта в балете "Анюта"

3 августа
2025 год

Лайфстайл >>
3 августа 2025
В середине июля стало известно, что дочь экс-зампреда правительства России Игорья Шувалова Мария Шувалова получила статус примы в балетной труппе Большого театра. Несмотря на то, что Мария уже 8 лет служит в Большом, её карьера вызвала живой интерес публики лишь несколько месяцев назад, когда в соцсетях, а следом и в СМИ поднялась волна критики её дебюта в балете "Анюта". Диванные эксперты диагностировали у Марии профнепригодность, а её карьерные достижения были сведены к банальному кумовству. В свежем интервью журналу "OK!" Мария, как и прежде, настаивает на том, что это была целенаправленная заказная кампания, которая стала для неё уроком.

«Стекло в пуантах — прошлый век»: Мария Шувалова о травле после дебюта в балете Анюта

«Что касается разных оценок после моего дебюта в «Анюте», то я уже говорила, что необходимо четко отделять реакцию зрителя, реакцию тех, кому я доверяю в профессиональном плане — моих педагогов, руководство театра, моих коллег по цеху — от заказного и проплаченного хейта в угоду чьим-то личным интересам.

«Стекло в пуантах — прошлый век»: Мария Шувалова о травле после дебюта в балете Анюта

Стекло в пуантах — прошлый век, сегодня орудие — манипулирование общественным мнением. Чего мне только стоило пережить эту ситуацию — знаю только я сама. Но она многому меня научила и закалила. В том числе — бороться и отстаивать свои права, честь и достоинство. Я благодарна за тот урок, который дал мне в плане силы духа больше, чем все балетные уроки».
№ 35
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 20:14
... Идти на балет только ради фамилии - люди вряд ли захотят, это вы точно подметили. Стоит подзадуматься над техникой выполнения танца, а не над тем, как бороться с предрассудками и критикой. читать далее>>
№ 34
Alexander Seraphim (Chelyabinsk)   6.08.2025 - 15:55
... Вы уверены - что "смешно"? А можно поконкретнее - что тут смешного? Что тут рассмешить может? Вы, наверное, ухохатывались, когда премьером Британии был Энтони Чарлз Линтон Блэр, которого... читать далее>>
№ 33
Грачи прилетели   6.08.2025 - 15:43
... есть молодая киноактриса, есть такая, Полина Гухман, сильно схожие черты. И тоже повсюду толкают девочку. в сериалы ....Есть и другие примеры....Наверно, в России ...время красивых и обаятельных... читать далее>>
№ 32
Грачи прилетели   6.08.2025 - 15:22
ну вот, теперь и о Кончаловском.... нужно напомнить, что режиссёра имя всё таки - Андрей . Сам Кончаловский в одном печатном интервью сожалел, что народ подхватил "Андрон", хотя это было обращение... читать далее>>
№ 31
Alexander Seraphim (Chelyabinsk)   6.08.2025 - 15:17
... А для меня в двадцатке самых-пресамых выдающихся фильмов, которые пересматриваю и буду пересматривать до последнего издыхания, два фильма Кончаловского - "Дядя Ваня" и "Дорогие товарищи!".... читать далее>>
Всего сообщений: 32
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

