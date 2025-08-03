«Стекло в пуантах — прошлый век»: Мария Шувалова о травле после дебюта в балете "Анюта"

В середине июля стало известно
, что дочь экс-зампреда правительства России Игорья Шувалова Мария Шувалова
получила статус примы в балетной труппе Большого театра
. Несмотря на то, что Мария уже 8 лет служит в Большом, её карьера вызвала живой интерес публики лишь несколько месяцев назад, когда в соцсетях, а следом и в СМИ поднялась волна критики её дебюта в балете "Анюта". Диванные эксперты диагностировали у Марии профнепригодность, а её карьерные достижения были сведены к банальному кумовству. В свежем интервью журналу "OK!"
Мария, как и прежде, настаивает на том, что это была целенаправленная заказная кампания, которая стала для неё уроком.
«Что касается разных оценок после моего дебюта в «Анюте», то я уже говорила, что необходимо четко отделять реакцию зрителя, реакцию тех, кому я доверяю в профессиональном плане — моих педагогов, руководство театра, моих коллег по цеху — от заказного и проплаченного хейта в угоду чьим-то личным интересам.
Стекло в пуантах — прошлый век, сегодня орудие — манипулирование общественным мнением. Чего мне только стоило пережить эту ситуацию — знаю только я сама. Но она многому меня научила и закалила. В том числе — бороться и отстаивать свои права, честь и достоинство. Я благодарна за тот урок, который дал мне в плане силы духа больше, чем все балетные уроки»
.
