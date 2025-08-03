«Очень действенный метод»: Мария Шувалова рассказала об универсальном способе восстановления

Новоиспечённая прима-балерина Большого театра Мария Шувалова
, в народе более известная как "дочь экс-зампреда правительства России
", дала интервью изданию "OK!"
, в котором рассказала о работе с партнёрами, травле в медиа
и о методах восстановления после тяжёлых физических нагрузок. Которые в жизни балерины, давайте будем честны, наличествуют ежедневно.
«Это абсолютно не секретный, но очень действенный метод восстановления — русская баня. Просто обожаю её. Хотя бы раз в неделю я стараюсь сходить в баню. Она помогает не только физически восстановиться, но и эмоционально перезагрузиться. Также для восстановления хорошо сходить в бассейн, поплавать, если есть возможность — пойти на сеанс спортивного массажа. Всё это в комплексе хорошо помогает справиться с последствиями интенсивных репетиций. Балетная сцена учит преодолевать себя — когда выходишь к зрителям, ты просто не должен показывать усталость или боль. В такие моменты спасает адреналин — это удивительное чувство, когда тело наполняется энергией, несмотря на усталость. Наступает особое состояние концентрации, когда весь фокус только на роли, на образе. Тело словно подчиняется музыке и энергии зала, и ты забываешь о любом дискомфорте до последнего поклона.
Еще мне очень помогает расслабиться и успокоиться готовка. После спектаклей часто возвращаюсь домой на адреналине и не могу сразу уснуть, поэтому готовлю мужу ужин или что-то на завтра».
