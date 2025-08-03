Кино-Театр.Ру
«Очень действенный метод»: Мария Шувалова рассказала об универсальном способе восстановления

3 августа
2025 год

3 августа 2025
Новоиспечённая прима-балерина Большого театра Мария Шувалова, в народе более известная как "дочь экс-зампреда правительства России", дала интервью изданию "OK!", в котором рассказала о работе с партнёрами, травле в медиа и о методах восстановления после тяжёлых физических нагрузок. Которые в жизни балерины, давайте будем честны, наличествуют ежедневно.

«Это абсолютно не секретный, но очень действенный метод восстановления — русская баня. Просто обожаю её. Хотя бы раз в неделю я стараюсь сходить в баню. Она помогает не только физически восстановиться, но и эмоционально перезагрузиться. Также для восстановления хорошо сходить в бассейн, поплавать, если есть возможность — пойти на сеанс спортивного массажа. Всё это в комплексе хорошо помогает справиться с последствиями интенсивных репетиций. Балетная сцена учит преодолевать себя — когда выходишь к зрителям, ты просто не должен показывать усталость или боль. В такие моменты спасает адреналин — это удивительное чувство, когда тело наполняется энергией, несмотря на усталость. Наступает особое состояние концентрации, когда весь фокус только на роли, на образе. Тело словно подчиняется музыке и энергии зала, и ты забываешь о любом дискомфорте до последнего поклона.

Еще мне очень помогает расслабиться и успокоиться готовка. После спектаклей часто возвращаюсь домой на адреналине и не могу сразу уснуть, поэтому готовлю мужу ужин или что-то на завтра».
№ 5
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 20:11
Способ реально "универсальный", подойдёт каждому. Но не каждый сможет чуть что бежать в баню расслабляться, так и денег не напасёшься. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:18
У каждого свои способы словить релакс. Меня например вдохновляет рисование и пробежка под музыку, хотя от бассейна с банькой тоже б не отказалась. читать далее>>
№ 3
Igor D.88   5.08.2025 - 20:28
На здоровье, раз помогает нужно ходить. читать далее>>
№ 2
Angelika77   4.08.2025 - 18:05
... С этим соглашусь. Но вот готовка никак не снимает стресс и не даёт расслабиться, особенно в летнюю жару. Как представлю, что придётся стоять целый день у плиты с закатками, то умереть хочется. читать далее>>
№ 1
Наруся27 (Самара)   4.08.2025 - 11:24
Да, "Русская баня"-кайф, потом в бассейн - просто сказка, будто заново родился. И на самом деле после этого прилив энергии, сил, крови. читать далее>>
Всего сообщений: 5
