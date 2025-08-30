Галь Гадот не поехала на Венецианский кинофестиваль из страха за свою безопасность

Израильская актриса Галь Гадот
решила не приезжать на Венецианский кинофестиваль
из соображений безопасности. В рамках фестиваля состоится премьера фильма «В руке Данте»
, в которой актриса сыграла одну из главных ролей. Но Галь и её партнёр по съёмочной площадке Джерард Батлер
попали в жернова общественного осуждения за декларативную поддержку государства Израиль в ходе очередного витка арабо-израильского конфликта.
После того, как
борцы за всё хорошее против всего плохого
организация «ВенецияЗаПалестину» пообещала бойкотировать премьеру фильма протестами, актриса решила просто не ехать в Венецию. Поскольку не уверена в способности организаторов фестиваля обеспечить её безопасность.
Директор фестиваля Альберто Барбера
подтвердил отказ актрисы посетить фестиваль, но добавил, что Биеннале — это место для открытого диалога, в котором нет места цензуре. «От нас требовали, чтобы мы отозвали приглашения актёров — мы этого делать не будем, и если они захотят, они приедут»
.
