Галь Гадот не поехала на Венецианский кинофестиваль из страха за свою безопасность

30 августа
2025 год

30 августа 2025
Израильская актриса Галь Гадот решила не приезжать на Венецианский кинофестиваль из соображений безопасности. В рамках фестиваля состоится премьера фильма «В руке Данте», в которой актриса сыграла одну из главных ролей. Но Галь и её партнёр по съёмочной площадке Джерард Батлер попали в жернова общественного осуждения за декларативную поддержку государства Израиль в ходе очередного витка арабо-израильского конфликта.

Галь Гадот не поехала на Венецианский кинофестиваль из страха за свою безопасность

После того, как борцы за всё хорошее против всего плохого организация «ВенецияЗаПалестину» пообещала бойкотировать премьеру фильма протестами, актриса решила просто не ехать в Венецию. Поскольку не уверена в способности организаторов фестиваля обеспечить её безопасность.

Галь Гадот не поехала на Венецианский кинофестиваль из страха за свою безопасность

Директор фестиваля Альберто Барбера подтвердил отказ актрисы посетить фестиваль, но добавил, что Биеннале — это место для открытого диалога, в котором нет места цензуре. «От нас требовали, чтобы мы отозвали приглашения актёров — мы этого делать не будем, и если они захотят, они приедут».
№ 2
Вячеслав Щербин   30.08.2025 - 15:07
Батлер всё правильно сделал. И что поддержал коллегу, и в политическом отношении. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   30.08.2025 - 15:00
Батлеру не обязательно было подписываться, а по Гальдот понятно, она не могла выбрать другого варианта. читать далее>>
что почитать?