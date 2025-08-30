Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены

30 августа
2025 год

Лайфстайл >>
30 августа 2025
На днях в прессе появилась информация о том, что бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка подала к нему иск в Московский суд с целью добиться выплаты алиментов на содержание их общих несовершеннолетних детей: 17-летней Александры и 13-летнего Михаила. Напомним, что после развода с Викторией Цекало оставил ей и детям особняк на Рублёвке и уехал жить с новой женой Дариной Эрвин в Лос-Анджелес. В комментарии изданию "Super" продюсер заявил, что после начала спецоперации Виктория увезла детей "скитаться" по Европе, не давая ему возможности их видеть.

«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены
фото: Виктория Галушка с дочерью Сашей

«Все алименты исправно оплачиваются. Любопытно, что бывшая жена, гражданка Украины вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, однако их у неё не приняли — вопрос, почему. Без моего ведома был продан дом на Рублёвке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий — школы, няни, окружения — дети были увезены из Москвы в начале спецоперации и скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьёзным стрессом для их психики», — заявил Цекало.

«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены
фото: Виктория Галушка с сыном Мишей

«Сейчас мне не дают возможности видеться с детьми. Я же остаюсь любящим отцом, и наш дом с Дариной всегда открыт для Саши и Миши — у них есть свои комнаты и всё необходимое. Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация решится спокойно и мирно».

«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены
фото: Александр Цекало и Дарина Эрвин
версия для печати

обсуждение >>
№ 13
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 17:30
... а прочие продюсеры разве по-другому делают)) все точно так же, как под копирку. читать далее>>
№ 12
Аполлон Митрофанович   1.09.2025 - 16:13
Красавчик. Так обгадить бывшую надо уметь. Она и гражданка Украины(наверняка и свой украинский паспорт не выбросил) и человек без профессии и скряга каких поискать. Умело соединил Европу,Украину и стресс.... читать далее>>
№ 11
Шиповник   1.09.2025 - 15:01
Цекало я не могла простить только то, что бросил Лолиту. Но и она видать, тоже хороша. А в этом конфликте, думаю, что он прав. читать далее>>
№ 10
lexa ivanov   1.09.2025 - 12:42
На последнем фото спитый помятый пожилой мужик читать далее>>
№ 9
Стэфани   1.09.2025 - 12:36
Очень многие,ставшие здесь звёздами,сладко здесь жившие,в один момент обгадили страну,которая им многое дала.Цекало хотя бы ничего подобного не заявлял,никого не спонсировал.Поэтому,не смотря на отъезд,может... читать далее>>
Всего сообщений: 11
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
СМИ: На Александра Цекало подала в суд бывшая жена
Поиск по меткам
деньгидетиконфликтразвод/расставаниесуд
персоны
Александр ЦекалоДарина Эрвин

фотографии >>
«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены фотографии
«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены фотографии
«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены фотографии
«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram