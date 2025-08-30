«Мне не дают видеться с детьми»: Александр Цекало прокомментировал судебный иск бывшей жены

На днях в прессе появилась информация о том, что бывшая жена Александра ЦекалоВиктория Галушка подала к нему иск в Московский суд с целью добиться выплаты алиментов на содержание их общих несовершеннолетних детей: 17-летней Александры и 13-летнего Михаила. Напомним, что после развода с Викторией Цекало оставил ей и детям особняк на Рублёвке и уехал жить с новой женой Дариной Эрвин в Лос-Анджелес. В комментарии изданию "Super" продюсер заявил, что после начала спецоперации Виктория увезла детей "скитаться" по Европе, не давая ему возможности их видеть.
фото: Виктория Галушка с дочерью Сашей
«Все алименты исправно оплачиваются. Любопытно, что бывшая жена, гражданка Украины вернулась в Москву, чтобы подать документы в суд, однако их у неё не приняли — вопрос, почему. Без моего ведома был продан дом на Рублёвке, который я оставил детям. Вместо стабильных условий — школы, няни, окружения — дети были увезены из Москвы в начале спецоперации и скитались по Европе и Украине, и какое-то время я даже не знал, где они находятся. Это стало серьёзным стрессом для их психики», — заявил Цекало.
фото: Виктория Галушка с сыном Мишей
«Сейчас мне не дают возможности видеться с детьми. Я же остаюсь любящим отцом, и наш дом с Дариной всегда открыт для Саши и Миши — у них есть свои комнаты и всё необходимое. Очень жаль, что человек без профессии и дела выбрал путь привлекать внимание подобным образом. Я надеюсь, что ситуация решится спокойно и мирно».
