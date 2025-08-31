Кино-Театр.Ру
«Мама все держала в себе»: Мариэтта Цигаль-Полищук поделилась воспоминаниями о Любови Полищук

31 августа
2025 год

31 августа 2025
В преддверии премьеры фильма «Семейное счастье» Мариэтта Цигаль-Полищук дала интервью журналу «Hello!», в котором поделилась воспоминаниями о своей маме, актрисе Любови Полищук.

Мариэтта рассказала, что мама ее учила эмоциональной сдержанности и запрещала показывать чувства на публике: «Важный урок от нее я получила, когда она посмотрела наш дипломный спектакль «Фантазии Фарятьева». В конце после поклонов я убежала в гримерку, забилась под рейл с костюмами и кричала: «Только не пускайте ее сюда!». Мама пришла, взглянула на меня исподлобья и сказала: «Вот так быть не должно никогда. Пожалуйста, не показывай всем, как чувствуешь себя внутри», — вспомнила Мариэтта. Сама Любовь Полищук, по словам Мариэтты, тоже все держала в себе: «Никто никогда не знал, как она на самом деле себя чувствует. Конечно, переживала всегда, при этом сильно, волновалась и тоже была собой недовольна».

Дома Любовь отдавала предпочтение отдыху, а не эмоциональному общению: «Дома мама отдыхала. Я только недавно поняла, что это такое, когда приходишь домой, и тебе не хочется ничего, кроме как молчать. А я все время до нее докапывалась: «Мам, мам!». Она в основном читала, вязала, грызла семечки. Когда ты бесконечно говоришь на работе, дома хочется тишины, как бы сильно ты ни любил свою семью».
персоны
Любовь ПолищукМариэтта Цигаль-Полищук
фильмы
Семейное счастье

