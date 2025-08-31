Софи Тернер зарегистрировалась в приложении для знакомств

29-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер
зарегистрировалась в популярном среди знаменитостей приложении для знакомств Raya. Совсем недавно актриса рассталась с британским аристократом Перегрином Пирсоном
и теперь возобновила поиски партнера.
Это не первое расставание пары. Софи и Перегрин расходились
в апреле этого года, но в конце июня их вновь заметили вместе на фестивале в Гластонбери. По информации таблоида The Sun
, в этот раз Софи и Перегрин расстались окончательно. Это подтверждается тем, что актриса завела аккаунт в приложении для знакомств. Там она разместила девять фотографий, а в числе интересов отметила «музыку, пасту, кино, семью, солнце и друзей».
