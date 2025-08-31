Кино-Театр.Ру
Софи Тернер зарегистрировалась в приложении для знакомств

31 августа
2025 год

31 августа 2025
29-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер зарегистрировалась в популярном среди знаменитостей приложении для знакомств Raya. Совсем недавно актриса рассталась с британским аристократом Перегрином Пирсоном и теперь возобновила поиски партнера.

Софи Тернер зарегистрировалась в приложении для знакомств

Это не первое расставание пары. Софи и Перегрин расходились в апреле этого года, но в конце июня их вновь заметили вместе на фестивале в Гластонбери. По информации таблоида The Sun, в этот раз Софи и Перегрин расстались окончательно. Это подтверждается тем, что актриса завела аккаунт в приложении для знакомств. Там она разместила девять фотографий, а в числе интересов отметила «музыку, пасту, кино, семью, солнце и друзей».

Софи Тернер зарегистрировалась в приложении для знакомств
№ 1
Мария_2191   1.09.2025 - 18:36
Приложение для знакомств - прям показатель того, что Софи реально сейчас свободна. Не доверяла бы я такого ходу событий, да ладно. читать далее>>
