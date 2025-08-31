Кино-Театр.Ру
Майли Сайрус стала лицом бренда Maison Margiela

31 августа
2025 год

31 августа 2025
Майли Сайрус стала первой в истории селебрити, которая снялась в рекламной кампании модного французского дома Maison Margiela. C момента основания в 1988 году бренд придерживался принципов анонимности: в кампейнах у моделей часто закрыты лица, над созданием одежды трудится неизвестная команда дизайнеров, а основатель бренда Мартен Маржела даже спустя годы после завершения карьеры остается невидимым для публики. Поэтому появление Майли в кампейне стало для поклонников бренда неожиданным. На снимках певица позирует обнаженной в вещах из новой коллекции в объективе фотографа Паоло Роверси.

По всей видимости, новый креативный директор Maison Margiela Гленн Мартенс, сменивший Джона Гальяно, решил изменить подход бренда к публичности, и в ближайшее время мы увидим еще больше селебрити в рекламных кампаниях модного дома.

обсуждение
№ 3
Дмитрий А. Мишин   2.09.2025 - 16:00
Не нахожу в ней ничего красивого, наверное не мой типаж человека. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 17:22
Как бренд существует без публичности. Понятно, вещи не для простых людей, но и не все селебрити слышали о нем) читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 18:40
Начало положено. Теперь бренд в таком подходе к рекламе не будет отличаться от остальных. читать далее>>
Всего сообщений: 3
"Ханна Монтана" (2006-2011)
"Ханна Монтана" (2006-2011)
"Ханна Монтана" (2006-2011)
"Кризис в шести сценах" (2016)
