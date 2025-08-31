Майли Сайрус стала лицом бренда Maison Margiela

Майли Сайрус
стала первой в истории селебрити, которая снялась в рекламной кампании модного французского дома Maison Margiela. C момента основания в 1988 году бренд придерживался принципов анонимности: в кампейнах у моделей часто закрыты лица, над созданием одежды трудится неизвестная команда дизайнеров, а основатель бренда Мартен Маржела
даже спустя годы после завершения карьеры остается невидимым для публики. Поэтому появление Майли в кампейне стало для поклонников бренда неожиданным. На снимках певица позирует обнаженной в вещах из новой коллекции в объективе фотографа Паоло Роверси
.
По всей видимости, новый креативный директор Maison Margiela Гленн Мартенс
, сменивший Джона Гальяно
, решил изменить подход бренда к публичности, и в ближайшее время мы увидим еще больше селебрити в рекламных кампаниях модного дома.
