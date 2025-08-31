Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

31 августа
2025 год

Лайфстайл >>
31 августа 2025
Софья Синицына, которая воспитывает пятилетнюю дочь Мию от Павла Табакова, дала интервью журналу «Hello!» и рассказала о характере малышки. По словам Софьи, Мия любит внимание и уже пробует себя в качестве актрисы.

«Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

В апреле Софья появилась вместе с дочерью на церемонии открытия 47-го ММКФ в составе творческой группы фильма «Семейное счастье». В эту же картину пробовалась Мия: «Мия очень попросилась нарядиться, и чтобы я взяла ее с собой. Она очень любит внимание и новые впечатления, очень радуется, потом вспоминает. Мы фотографировались в составе группы фильма Стаси Толстой «Семейное счастье», потому что Миа пробовалась туда на детскую роль. Конечно, ее не утвердили, потому что она бы помешала съемочному процессу ввиду некомпетентности и возраста. И хотя я спросила официального согласия артистки Мии Табаковой посетить пробы, и ей очень понравилась эта затея, она совсем не понимала, куда ее привели. А я снималась в «Семейном счастье» в эпизоде. Мы сфотографировались на память на большом кинофестивале. Это радостное воспоминание», — поделилась Синицына.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 20:58
Вообще дети в таком возрасте вспоминают качели и поездку на море с родителями, типа того, а не съёмки мамы и камеру. Может её просто не хватает внимания родителей, вот и ищет его в другом месте. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Марина Зудина поделилась фотографиями с дня рождения внучки
Поиск по меткам
дети
персоны
Софья СиницынаПавел ТабаковСтася Толстая
фильмы
Семейное счастье

фотографии >>
«Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова фотографии
«Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова фотографии
«Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова фотографии
«Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.
Родион Константинович Щедрин
29 августа ушёл из жизни композитор Родион Щедрин.
Жанна Колодуб
28 августа ушла из жизни композитор Жанна Колодуб.

День рождения >>

Виктория Алашеева
Сергей Бородинов
Владимир Герасимов
Анна Капалева
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Артём Позняк
Нелли Попова
Роман Ткачук
Дэниэл Бернхардт
Ричард Гир
Серена Росси
Крис Такер
Джек Томпсон
Зак Уорд
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram