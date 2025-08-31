«Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

Софья Синицына
, которая воспитывает пятилетнюю дочь Мию от Павла Табакова
, дала интервью
журналу «Hello!» и рассказала о характере малышки. По словам Софьи, Мия любит внимание и уже пробует себя в качестве актрисы.
В апреле Софья появилась вместе с дочерью на церемонии открытия 47-го ММКФ в составе творческой группы фильма «Семейное счастье»
. В эту же картину пробовалась Мия: «Мия очень попросилась нарядиться, и чтобы я взяла ее с собой. Она очень любит внимание и новые впечатления, очень радуется, потом вспоминает. Мы фотографировались в составе группы фильма Стаси Толстой «Семейное счастье», потому что Миа пробовалась туда на детскую роль. Конечно, ее не утвердили, потому что она бы помешала съемочному процессу ввиду некомпетентности и возраста. И хотя я спросила официального согласия артистки Мии Табаковой посетить пробы, и ей очень понравилась эта затея, она совсем не понимала, куда ее привели. А я снималась в «Семейном счастье» в эпизоде. Мы сфотографировались на память на большом кинофестивале. Это радостное воспоминание»
, — поделилась Синицына.
