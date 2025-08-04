Ненавистная герцогиня: За что все так не любят Меган Маркл

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«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом

3 августа

«Стекло в пуантах — прошлый век»: Мария Шувалова о травле после дебюта в балете "Анюта"

Дочь экс-зампреда правительства России уверена, что это была заказная кампания