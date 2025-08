Ненавистная герцогиня: За что все так не любят Меган Маркл

фото: Меган Маркл в детстве с родителями



фото: Свадьба Меган Маркл с принцем Гарри



фото: Меган Маркл с королевой Елизаветой II



фото: Меган Маркл с принцем Гарри на интервью у Опры Уинфри



фото: Меган Маркл и принц Гарри с детьми



фото: Меган Маркл с принцем Гарри

продавать свою историю



фото: Меган Сассекс и Минди Калинг

Сегодня американской актрисе и супруге Меган Маркл исполнилось 44 года. И это прекрасный повод разобраться в причинах всеобщего раздражения по отношению к герцогине Сассекской. Ведь стоит Меган что-то сказать или сделать в публичном пространстве — в ответ в прессе и соцсетях раздаётся резкий аккорд из ненависти, осуждения и насмешек. И так продолжается почти 10 лет, с тех пор, как стало известно о романе Меган с принцем Гарри.Какими бы надуманными не казались рассказы Меган о притеснении на почве расовых предрассудков в Букингемском дворце, скорее всего, они имеют под собой основание. Американка Меган разбавила своей смуглой кожей и, скажем так, не достаточно высоким происхождением толпу белых британских аристократов, пошатнув самые основы хранимых веками традиций. И то, что должно было бы выглядеть, как история темнокожей Золушки, обернулось историей в духе "свой среди чужих, чужой среди своих". Проблема Меган в том, что она полноценно не принадлежит ни к одному из "лагерей": она не чёрная и не белая (её мать афроамериканка с нигерийскими корнями, а отец — белоснежный ирландец), она не принадлежит к сливкам общества, но и страдалицей из низов её не назовёшь. И в разделённом по расово-классово-религиозным принципам обществе просто не находится достаточно многочисленной группы, способной ассоциировать себя с Меган и поддержать герцогиню. Зато поводов для травли хоть отбавляй, когда ты во всём "недо".Происхождение Меган можно было бы спокойно переварить, если бы не её открытый бунт против королевской семьи Великобритании. Её покойная свекровь, принцесса Диана, тоже бунтовала, но в рамках допустимых британским этикетом приличий. Этот бунт, впрочем, закончился печально, но трагическая гибель обернулась своего рода канонизацией: Диана превратилась в святую мученицу. Многие, сравнивая Меган с Дианой, упрекают актрису в излишней болтливости и откровенности . Но вообще-то и Диана не молчала: в интервью в 1995 году принцесса откровенно рассказала об изменах бывшего мужа и своих расстройствах и болячках. То есть, буквально, выносила сор из избы. И кто знает, что ещё она успела бы рассказать и как обстояли бы дела с её репутацией и общественным мнением, если бы она не погибла через два года после этого интервью.С тех пор, что бы не происходило в Букингемском дворце и какие бы слухи оттуда не доносились, главные герои раздела "Монархи" в журнале "Hello!" справляются с проблемами молча, не забывая улыбаться на публике. И изредка выпускают выхолощенные пресс-релизы о своём состоянии здоровья. И вот во дворце появляется непосредственная Меган, не зажатая в тиски великосветского этикета, успевшая пожить и даже побывать разок замужем, воспитанная на поп-психологии, поощряющей рефлексию и проговаривание проблем словами через рот. И естественным образом, она плохо вписывается в среду полутонов, нюансов и намёков, где принято общаться допотопным языком символов в виде "говорящих" украшений и прочих зашифрованных посланий. Хотя поначалу она очень старалась.По-настоящему общественность возненавидела Меган за то, что она "рассорила" принца Гарри с семьёй, доставив тем самым немало огорчений ныне покойной королеве Елизавете. И "увела" его из семьи и страны. Частная жизнь членов королевской семьи является предметом "оправданного общественного внимания", что буквально легитимирует любые вбросы в прессе и преследования папарацци. Попытки Меган судится с таблоидами, поливающими её грязью и публикующими её личную переписку, не увенчались успехом. Масла в огонь подливали сердобольные родственники Меган, с большим удовольствием общавшиеся с прессой. Отец Меган публиковал её письма и прямо говорил о том, что члены королевской семьи должны позаботиться о нём, ведь, как-никак, ему уже за 70. Её единокровная сестра Саманта тоже урвала свои пять минут славы, рассказывая о детстве и отрочестве Меган. Эти мемуары были пропитаны плохо скрываемыми обидой и завистью и выставляли Меган в не самом лучшем свете.Отчетливо разглядев все признаки травли, глубоко травмированный гибелью матери (и ролью прессы в этой трагедии ) Гарри не стал дожидаться перитонитов и решил спасать свою жену. В 2020 году супруги отказались от звания членов королевской семьи и переехали в США, объяснив своё решение желанием избежать повышенного внимания прессы. Их лишили званий, резиденции и личной охраны, но они приблизились к статусу обычных смертных, которые, как это не парадоксально, имеют право защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.Получив долгожданную свободу, Меган и Гарри были предоставлены самим себе и в финансовом плане. К тому же им отказали в личной охране, и вопросами безопасности они также должны были заниматься самостоятельно. А это большие деньги. А деньги надо как-то зарабатывать. А зарабатывать их проще, оставаясь у всех на виду. И бежавшие от внимания прессы и общественности в качестве августейших персон, Меган и Гарри вовсе не залегли на дно, чтобы жить спокойной жизнью и воспитывать детей. Нет, они начали экстреннопереизобретать себя, настойчиво привлекая постылое внимание прессы и общественности. С 2020 года, кажется, не проходило и месяца, чтобы мы не услышали что-то новенькое от Гарри и Меган из каждого утюга. Благотворительные поездки, интервью, публикация мемуаров Гарри с провокационным названием "Запасной", документальный фильм на Netflix , подкасты — все эти отчаянные попытки держаться на первых полосах газет и быть на слуху так резко контрастировали с заявлениями об усталости от внимания, что это просто не могло не раздражать.Пикантности этим начинаниям добавлял тот факт, что все они довольно быстро схлопывались и оборачивались провалом. Меган стала объектом насмешек о несостоятельности. Её лайфстайл-бренд American Riviera Orchard за 11 месяцев не выпустил буквально ничего. В феврале этого года Меган объявила о перезапуске бренда и расширении ассортимента. Однако за новое название As Ever она тут же получила обвинение в плагиате. Мэр муниципалитета Пореррас на Майорке пожаловался на то, что её логотип копирует герб населённого пункта.Апогеем скепсиса к бизнес-начинаниям Меган стала реакция на её кулинарное лайфстайл-шоу «With Love, Meghan» , которое было раскритиковано авансом. И хотя многим шоу понравилось своей атмосферой, недоброжелатели нашли в нём массу аргументов в пользу того, что "лицемерка" Меган перебарщивает в попытке создать идеальную картинку, а её шоу пропитано притворством и излишней игрой на публику. В сети моментально появились многочисленные пародии на шоу, а самым популярным и обсуждаемым эпизодом стала серия с Минди Калинг В этой серии Меган, перебивая Минди, буквально произносит следующее:. Не надо быть психологом, чтобы разглядеть в этой походя оброненной фразе нечто глубоко болезненное. Хотя... Может быть, в этом и есть основной талант Меган? Может, она не самая талантливая актриса и не самая цепкая предпринимательница. Но как эффектно и виртуозно она кормит троллей и прессу, не давая публике забыть своё имя вот уже десять лет. В любом случае, хочется пожелать Меган железных нервов и крепкого здоровья.