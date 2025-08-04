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«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом

4 августа
2025 год

Лайфстайл >>
4 августа 2025
Одной из самых ярких и стильных пар молодого Голливуда в 1990-х годах были Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт. Впрочем, актёр так грамотно выбирал себе партнёрш, что с какой бы женщиной он рядом не стоял, получалось ярко и стильно. Гвинет и Брэд встречались 2 года и даже были помолвлены, но до свадьбы дело так и не дошло. В эфире подкаста "Call Her Daddy" Гвинет рассказала о знакомстве с Питтом и о причинах их расставания.

«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом
фото: Кадр из фильма "Семь"

«Я познакомилась с Брэдом на съёмках фильма «Семь». Мне было тогда всего 22 года. Я видела его в «Тельме и Луизе» и других фильмах, и тогда уже было понятно, что он один из роскошнейших кинозвёзд Америки. Я получила эту маленькую роль и была очень взбудоражена возможностью познакомиться с ним и Морганом Фриманом. Мы просто перекинулись приветствиями на площадке и... Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда».

«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом

Когда Питт сделал Гвинет предложение, она сразу согласилась, ей казалось, что она готова выйти замуж. Но вскоре актёры расстались, разорвав помолвку. «Я бы сказала, что я не была полностью собой, пока мне не исполнилось 40 лет. И у меня была эта проблема — я очень хотела всем угодить. Я не очень-то понимала, как слушать свои инстинкты и действовать, отталкиваясь от них. Я всё время занималась урегулированием, учитывая интересы всех вокруг. Оглядываясь назад, я понимаю, что тогда, в 22-24 года я была ребёнком. Он на 9 лет старше меня, он лучше знал, чего он хочет и в каком направлении ему двигаться. А я просто мельтешила вокруг. И это был тот случай, когда чувствуешь, что ты опять не дотягиваешь до каких-то стандартов. Моё сердце было разбито, когда мы расстались. Но это было правильное решение на тот момент».

«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом

Несмотря на разбитое сердце, актриса с теплотой отзывается о бывшем женихе, как о талантливейшем актёре и просто очень классном парне. Впрочем, на что ей злиться? Он же не ушёл от неё к Анджелине Джоли.
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«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом фотографии
«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом фотографии
«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом фотографии
«Это была сумасшедшая любовь с первого взгляда»: Гвинет Пэлтроу о причинах расставания с Брэдом Питтом фотографии
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