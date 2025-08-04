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Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня

4 августа
2025 год

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4 августа 2025
Вторая половина июля выдалась для представителей отечественного бомонда не менее насыщенной, чем предыдущие две недели. В нескончаемом потоке премьер сериалов, скорость потребления которых давно не поспевает за скоростью производства, в светской хронике наблюдался всплеск активности косметических брендов. 14 июля на летней веранде ресторанa Lesnoy в Москве на летнем бранче проекта #Проbeauty встретились Ольга Кабо, Виктория Богатырёва и Анастасия Макеева.

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Виктория Богатырёва

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Анастасия Макеева

15 июля На вечеринке французского бренда косметики Etat Pur в Императорском яхт-клубе побывали Слава Копейкин, Анастасия Красовская и Ольга Серябкина.

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Анастасия Красовская

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Ольга Серябкина

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Слава Копейкин

18 июля Виктория Боня презентовала запуск летней коллаборации своего бренда Bonya Beauty с рестораном Lou Lou. Коллаборация представляет собой специальный сет из авторского коктейля Bonini и десерта Laeticia. Алкоголь и сладкое — лучшие друзья не девушки, но женщины. На презентации побывали Анна Котова, Софья Синицына, Маруся Климова и Наталья Земцова.

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Виктория Боня с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Маруся Климова

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Наталья Земцова

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Софья Синицына

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Анна Котова


29 июля состоялась торжественная презентация и официальное открытие нового бьюти-пространства «Мускари», на котором побывали Анна Чурина и Анна Невская.

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Анастасия Макеева с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Анна Чурина

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Анна Невская


В тот же день на открытии летней веранды ресторана Ikura побывали Андрей Мерзликин, Ольга Дибцева, Мария Миногарова и Елена Летучая.

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Мария Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Андрей Мерзликин и Ольга Дибцева

Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня
фото: Елена Летучая
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обсуждение >>
№ 6
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:13
Вот так посмотришь на Боню и её дочь - можно сказать, что это две сестры скорее, чем мать и дочь. читать далее>>
№ 5
nord   6.08.2025 - 15:08
Боня до старости будет тусоваться. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   5.08.2025 - 21:32
... Вот именно, кому какая разница (кроме самих инициаторов мероприятий) куда идти и где сверкать своими белоснежными улыбками. читать далее>>
№ 3
Igor D.88   5.08.2025 - 20:24
Веранды, яхты, бутики. Город живет своей жизнью. Открывают и презентуют всякую чушь. читать далее>>
№ 2
Валентина В. Орлова.   5.08.2025 - 16:31
Макеева уже выходит в свет без Малькова? Быстро он устал. Эх, "не ищите апельсины в черничном поле" © А! Ниже есть совместная фотография с другого мероприятия читать далее>>
Всего сообщений: 6
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блеск и нищета красных дорожеккрасотастиль
персоны
Виктория БогатырёваВиктория БоняДенис ВласенкоОльга ДибцеваАнна ЕщенкоНаталья ЗемцоваОльга КабоКристина КаширинаМаруся КлимоваСлава КопейкинАнна Котова (II)Анастасия КрасовскаяЕлена ЛетучаяАнастасия МакееваАндрей МерзликинМария МиногароваАнна НевскаяАнна ПесковаОльга СерябкинаСофья СиницынаАнна Чурина

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Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня фотографии
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