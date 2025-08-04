Блеск и нищета красных дорожек: Андрей Мерзликин, Анастасия Макеева и Виктория Боня

Вторая половина июля выдалась для представителей отечественного бомонда не менее насыщенной, чем предыдущие две недели. В нескончаемом потоке премьер сериалов, скорость потребления которых давно не поспевает за скоростью производства, в светской хронике наблюдался всплеск активности косметических брендов. 14 июля на летней веранде ресторанa Lesnoy в Москве на летнем бранче проекта #Проbeauty встретились Ольга Кабо, Виктория Богатырёва и Анастасия Макеева.
18 июля Виктория Боня презентовала запуск летней коллаборации своего бренда Bonya Beauty с рестораном Lou Lou. Коллаборация представляет собой специальный сет из авторского коктейля Bonini и десерта Laeticia. Алкоголь и сладкое — лучшие друзья не девушки, но женщины. На презентации побывали Анна Котова, Софья Синицына, Маруся Климова и Наталья Земцова.
фото: Виктория Боня с дочерью
фото: Маруся Климова
фото: Наталья Земцова
фото: Софья Синицына
фото: Анна Котова
29 июля состоялась торжественная презентация и официальное открытие нового бьюти-пространства «Мускари», на котором побывали Анна Чурина и Анна Невская.
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