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«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом

4 августа
2025 год

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4 августа 2025
20-летняя разница в возрасте Лизы Арзамасовой и её супруга Ильи Авербуха вот уже который год не даёт покоя общественности. Начинает казаться, будто супруги, счастливо живущие в браке пятый год и воспитывающие 2 детей, первыми в мире преодолели предрассудки и соединили свои судьбы, невзирая на даты рождения. И несмотря на многочисленные комментарии и интервью Ильи и Лизы на эту тему, публика до сих пор хочет прояснить некоторые моменты. Поэтому принявшие участие в фестивале "Таврида.Арт" в Крыму супруги вновь были вынуждены отвечать на вопросы о том, как эта разница ощущается. Спойлер: замечательно.

«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом

Авербух, безусловно, хотел бы, чтобы этой разницы не было, в том смысле, что он предпочёл бы быть помоложе. Но, с другой стороны, опыт и возраст позволяют ему отделить наносное от сущностного. «Я совершенно по-другому оцениваю каждый наш совместный день. Я хочу в него вложить и сегодняшний день, и то, что не вложил — потому что мы не встретились раньше, — и то, что произойдет в будущем. Я не могу растрачиваться. Мы не можем допускать трату времени на какие-то там пререкания. Это пустое», — признался Илья.

«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом

А Лиза и вовсе не ощущает никакой разницы: «Мне кажется, что у нас с Ильёй какой-то один взгляд на то, какая должна быть семья, куда мы стараемся идти, что мы хотим дать нашим детям, что мы хотим дать друг другу. Мы абсолютно совпадаем во взглядах на мир. Это очень важно». Актриса также напомнила, что ментально женщины зачастую гораздо старше фактического возраста. «Всё-таки не зря говорят, что первые сорок лет детства мальчика — самые трудные. Потом начинается уже взрослая жизнь», — пошутила актриса.

«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом

«Нет какой-то формулы, нет какого-то точного объяснения. Сейчас даже я не смогу вам математически разложить, почему произошло так. Потому что встретились там, потому что я увидела в Илье это, он увидел во мне то. Наверное, это ещё и обоюдное желание трудиться. В хорошем смысле. Труд — это же не всегда про пот, про какое-то преодоление себя. Это иногда очень даже приятно», — подытожила актриса.
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обсуждение >>
№ 6
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   6.08.2025 - 19:30
Мне они очень симпатичны. читать далее>>
№ 5
Стэфани   6.08.2025 - 15:31
А Танечка Брухунова больше может рассказать о жизни со старичком.Чего там чувствуется, не чувствуется.И что первые 80 лет самые трудные в жизни мальчика. читать далее>>
№ 4
Марина Борина (Омск)   6.08.2025 - 10:51
Это ещё не самая большая разница в возрасте, которая встречается сейчас у пар в шоу-бизнесе. Было бы о чём говорить. читать далее>>
№ 3
Сергей Куприянский (Курск)   6.08.2025 - 10:35
... Эх, с Вами не посоветовались. читать далее>>
№ 2
nord   6.08.2025 - 07:32
Ещё моложе надо было взять жену. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом фотографии
«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом фотографии
«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом фотографии
«Первые сорок лет жизни мальчика — самые трудные»: Лиза Арзамасова о разнице в возрасте с Ильёй Авербухом фотографии
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