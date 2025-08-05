Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Чадов отсудил у Максима Боева 74 миллиона рублей

5 августа
2025 год

Лайфстайл >>
5 августа 2025
В 2021 году Алексей Чадов начал работу над фильмом «За Палыча!», для которого написал сценарий и нашел финансирование. В роли сопродюсера картины выступил друг актера Максим Боев — он предложил поручить производство фильма компании, оформленной на его жену Ирину, а прибыль от проката поделить поровну. Однако когда фильм вышел на экраны и собрал 297 миллионов рублей, Чадов не получил «не единого перевода денежных средств с прибыли по партнерскому соглашению». Тогда актер обратился в суд и потребовал, чтобы Боев выплатил ему гонорар в размере 75 миллионов рублей. На днях стало известно, что суд удовлетворил его иск.

Алексей Чадов отсудил у Максима Боева 74 миллиона рублей

Теперь Максим Боев обязан выплатить актеру 61 миллион рублей и внушительную неустойку в размере еще 13 миллионов. Чадов заверил, что отпразднует победу бутылкой хорошего вина.
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
ДаринаКароль   9.08.2025 - 18:21
... ...так и хочется продолжить фразу, только вот боюсь не пропустят мой комментарий читать далее>>
№ 9
Мария_2191   8.08.2025 - 19:45
В мире шоубизнеса нет друзей. Как говорится, если хочешь потерять друга - создай с ним бизнес, веди общее дело и тогда жизнь расставит все точки над И. читать далее>>
№ 8
Тата2 (Таганрог)   7.08.2025 - 16:23
Молодец Алексей, дружба проверяется финансами. Какой вшивый друг оказался, таких надо наказывать жёстко. читать далее>>
№ 7
nord   7.08.2025 - 11:35
Правильно сделал. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:11
Максимка Боев тоже откроет бутылку вина, только с горя. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Привет из 90-х»: Алексей Чадов подал в суд на Максима Боева, с которым снял фильм «За Палыча!»
Поиск по меткам
деньгисуд
персоны
Максим БоевАлексей Чадов
фильмы
За Палыча!

фотографии >>
Алексей Чадов отсудил у Максима Боева 74 миллиона рублей фотографии
Алексей Чадов отсудил у Максима Боева 74 миллиона рублей фотографии
Алексей Чадов отсудил у Максима Боева 74 миллиона рублей фотографии
Алексей Чадов отсудил у Максима Боева 74 миллиона рублей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

День рождения >>

Карина Александрова (II)
Артём Башенин
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Татьяна Полонская
Сергей Рубеко
Николай Сморчков
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Мелани Гриффит
Барбара Де Росси
Анна Кендрик
Билл Скарсгард
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен