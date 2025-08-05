Алексей Чадов отсудил у Максима Боева 74 миллиона рублей

В 2021 году Алексей Чадов
начал работу над фильмом «За Палыча!»
, для которого написал сценарий и нашел финансирование. В роли сопродюсера картины выступил друг актера Максим Боев
— он предложил поручить производство фильма компании, оформленной на его жену Ирину, а прибыль от проката поделить поровну. Однако когда фильм вышел на экраны и собрал 297 миллионов рублей, Чадов не получил «не единого перевода денежных средств с прибыли по партнерскому соглашению». Тогда актер обратился в суд
и потребовал, чтобы Боев выплатил ему гонорар в размере 75 миллионов рублей. На днях стало известно
, что суд удовлетворил его иск.
Теперь Максим Боев обязан выплатить актеру 61 миллион рублей и внушительную неустойку в размере еще 13 миллионов. Чадов заверил, что отпразднует победу бутылкой хорошего вина.
