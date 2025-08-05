Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино

Вайнона Райдер
в интервью журналу Elle призналась
, что в юности была влюблена в Аль Пачино
, с которым вместе играла в театре и в фильме «В поисках Ричарда»
.
«Я была по уши влюблена в него, когда мы работали вместе над спектаклем «Ричард III», который, я этого не знала, позже станет фильмом. Он был помешан на кофе и водил меня по всему Нью–Йорку — в самые странные места — чтобы я пробовала разные сорта кофе. Мне было 22 года или вроде того. И вот он подвез меня до дома, и я говорю ему: "Я люблю тебя, ты знаешь. Я реально по уши влюблена в тебя"
, — вспоминает актриса.
Однако актер отказался от каких-либо романтических отношений с ней: «И он такой: "О, милая, неееет". А потом, спустя примерно 10 лет, я встретила его девушку, и она моложе меня».
Тем не менее актеры до сих пор дружат: «Я все еще иногда играю с ним в покер. Это лучше всего»
, — сказала Райдер.
обсуждение >>