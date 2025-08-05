Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино

5 августа
2025 год

Лайфстайл >>
5 августа 2025
Вайнона Райдер в интервью журналу Elle призналась, что в юности была влюблена в Аль Пачино, с которым вместе играла в театре и в фильме «В поисках Ричарда».

Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино

«Я была по уши влюблена в него, когда мы работали вместе над спектаклем «Ричард III», который, я этого не знала, позже станет фильмом. Он был помешан на кофе и водил меня по всему Нью–Йорку — в самые странные места — чтобы я пробовала разные сорта кофе. Мне было 22 года или вроде того. И вот он подвез меня до дома, и я говорю ему: "Я люблю тебя, ты знаешь. Я реально по уши влюблена в тебя", — вспоминает актриса.

Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино

Однако актер отказался от каких-либо романтических отношений с ней: «И он такой: "О, милая, неееет". А потом, спустя примерно 10 лет, я встретила его девушку, и она моложе меня». Тем не менее актеры до сих пор дружат: «Я все еще иногда играю с ним в покер. Это лучше всего», — сказала Райдер.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
ДаринаКароль   9.08.2025 - 18:20
Ото пусть лучше в покер играют, сыты и так все по горло романами знаменитостей. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 19:08
... Мне кажется здесь дело не во внешности и так званой худорбе, а что-то связано с внутренним миром и предпочтениями. читать далее>>
№ 3
TanaS   5.08.2025 - 22:33
Ну она худышка, тростинка, не все мужчины такое любят читать далее>>
№ 2
valerik61   5.08.2025 - 21:43
... Она клептоманка, да и с головой проблемы. )) читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   5.08.2025 - 21:27
Ну просто не понравилась ему, что здесь такого? И дело было не в возрасте, а в симпатии скорее всего. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Аль Пачино заявил о расставании с Нур Альфаллой после того, как её заметили с другим мужчиной
Аль Пачино будет выплачивать 30 тысяч долларов алиментов в месяц
Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз
Аль Пачино потребовал ДНК-тест от своей беременной 29-летней девушки
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Аль ПачиноВайнона Райдер
фильмы
В поисках Ричарда

фотографии >>
Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино фотографии
Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино фотографии
Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино фотографии
Вайнона Райдер призналась, что была влюблена в Аль Пачино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Краско
9 августа ушёл из жизни актёр Иван Краско.

День рождения >>

Карина Александрова (II)
Артём Башенин
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Татьяна Полонская
Сергей Рубеко
Николай Сморчков
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Мелани Гриффит
Барбара Де Росси
Анна Кендрик
Билл Скарсгард
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram