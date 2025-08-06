Гены не помогли: Сидни Суини попала в скандал из-за рекламы джинсов

анонс

Продюсер поделился подробностями сотрудничества с Этери Тутберидзе

«Она не хотела»: Николай Картозия рассказал, как уговорил Этери Тутберидзе вести шоу «Большие девочки»

Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенной фотосессии

10 ноября

«Я увлёкся ею непрофессионально»: Николай Картозия о симпатии к Олесе Иванченко

Режиссёр признался, что был неравнодушен к Олесе Иванченко