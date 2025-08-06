Гены не помогли: Сидни Суини попала в скандал из-за рекламы джинсов

Сидни Суини
попала в скандал из-за рекламы джинсов American Eagle, в которой она снялась. Актрису обвинили в нацизме: бренд решил обыграть похожесть слов jeans («джинсы») и genes («гены»), пошутив, что у Сидни хорошие гены, ой, то есть джинсы.
Однако бренд не подумал, что восхваление хороших генов Сидни очень схоже с риторикой о расовом превосходстве, тем более что она белая актриса со светлыми волосами и голубыми глазами. Несмотря на критику (или благодаря ей), реклама завирусилась и дошла до Дональда Трампа
. Политик, как только узнал, что Сидни является зарегистрированной республиканкой, поддержал кампейн и заявил, что это «горячейшая» реклама в мире, а джинсы American Eagle «разлетаются с полок». По итогам торгов 4 августа акции American Eagle выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 23,7%, до $13,28.
