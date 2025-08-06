Кино-Театр.Ру
Гены не помогли: Сидни Суини попала в скандал из-за рекламы джинсов

6 августа
2025 год

6 августа 2025
Сидни Суини попала в скандал из-за рекламы джинсов American Eagle, в которой она снялась. Актрису обвинили в нацизме: бренд решил обыграть похожесть слов jeans («джинсы») и genes («гены»), пошутив, что у Сидни хорошие гены, ой, то есть джинсы.

Однако бренд не подумал, что восхваление хороших генов Сидни очень схоже с риторикой о расовом превосходстве, тем более что она белая актриса со светлыми волосами и голубыми глазами. Несмотря на критику (или благодаря ей), реклама завирусилась и дошла до Дональда Трампа. Политик, как только узнал, что Сидни является зарегистрированной республиканкой, поддержал кампейн и заявил, что это «горячейшая» реклама в мире, а джинсы American Eagle «разлетаются с полок». По итогам торгов 4 августа акции American Eagle выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 23,7%, до $13,28.

№ 8
Sofiya Stanko   29.08.2025 - 21:55
Как же я ею восхищаюсь! Сидни и правда красотка, она об этом знает и успешно этим пользуется. А реклама на то и реклама, чтоб привлекать к бренду новых клиентов. Люди, не ищите тайных шифров там, где... читать далее>>
№ 7
Киноман1985   15.08.2025 - 12:58
Какая малышка, ей любые джинсы к лицу и фигуре. )) читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 19:23
Кто тот генератор мысли о привязке рекламы к нацизму. читать далее>>
№ 5
Angelika77   10.08.2025 - 19:59
... Правильно, реклама на то и есть реклама, чтобы увидеть бренд, а не искать подтексты чего-то там. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   9.08.2025 - 18:18
Сидни красотка, не удивительно что её выбрали для рекламы. Очень чёткие фотки вышли. И пусть кто-то там ищет к чему можно придраться, я не буду, и так всё устраивает. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Сидни СуиниДональд Трамп

что почитать?

