«Протянул мне руку помощи»: Катя Варнава рассказала о новом возлюбленном

6 августа
2025 год

6 августа 2025
После развода с Александром Молочниковым, Екатерина Варнава успела справиться с затяжным депрессивным эпизодом, переехать на Кипр, запустить собственное кабаре-шоу Drama Queen и встретить нового возлюбленного. В беседе с «Соловьем» Екатерина рассказала о непростом периоде в жизни и как ей удалось из него выбраться.

«Протянул мне руку помощи»: Катя Варнава рассказала о новом возлюбленном

«Все, что ты вроде бы неплохо умеешь делать, в одночасье становится неуместным. Менять профессию? Кого-то учить? Обратно стать юристом? Давать онлайн-консультации? Запускать курсы? Я вдруг поняла, что мне совершенно некуда себя деть. Лежала несколько недель. Просто лежала. Моя близкая подруга регулярно звонила спросить, что я делаю. Я отвечаю: “Лежу”. Люди, которые меня знают давно, понимали, что это не типичная для меня история. Я завела привычку выходить в соседнее кафе и покупать алкоголь. До вечера лежу, а потом у меня праздник, я открываю бутылочку вина. Мой мир стал настолько маленьким и никчемным, что схлопнулся до бутылки вина», — поделилась Варнава.

«Протянул мне руку помощи»: Катя Варнава рассказала о новом возлюбленном

Справиться с затяжным кризисом помогли работа и новый возлюбленный, имя которого Катя не называет: «Ему была нужна моя поддержка, мне нужна была его поддержка. Случилось единение. Говорят ведь — друг познается в беде. Вот в моей жизни и появился такой человек. Причем в тот момент, когда я была не на пике карьеры, в плохой физической форме, когда я отъела себе вот такое лицо. Этот человек протянул мне руку помощи. Мы до сих пор вместе. Мы не афишируем наши отношения, я больше не хочу».

«Протянул мне руку помощи»: Катя Варнава рассказала о новом возлюбленном

Однажды в интервью Катя обмолвилась, что ее бывший муж Саша Молочников не смотрит ее выступления. С новым партнером она строит не только романтические отношения, но и рабочие: «Проект Drama Queen мы сделали с ним совместно, он его режиссер. Для него было важно сделать шоу не просто юмористическим. А чтобы в нем переплелись все мои грани — и драма, и сексуальность, и красота. Поэтому тут все наоборот: он видит во мне не только комика. Когда я стучу себя в грудь: “Да я комик!”, он говорит: “Для меня ты в первую очередь очень красивая сексуальная женщина. А уже потом можешь быть кем угодно, хоть комиком”. Мы продолжаем вместе делать проекты, скоро будем снимать клип для нашего артиста Арсена Григоряна. Возможно, я запишу песню с Арсеном на армянском и английском. Планы есть, но все это я делаю благодаря тому, что мой мужчина в меня очень верит и направляет».
№ 4
Angelika77   10.08.2025 - 19:57
... По-моему она просто копировала себя под современный "эталон красоты", как и многие девушки, которые не уверены в себе и хотят просто быть похожи на кукол барби. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   8.08.2025 - 19:20
Вообще считаю не уместным вспоминать и говорить о ней. Мало того, что особо ничем не выделяется среди массовки на сцене, так ещё упетляла на Кипр, выходит из депрессии там. читать далее>>
№ 2
Светлана Ананьева   6.08.2025 - 23:58
Варнава -- очень красивая сексуальная женщина? Эти две ипостаси НЕ совместимы. Совсем. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:30
Уже представляю эту ужасную песню на английском и армянском в исполнении Варнавы - уши в трубочку сворачиваются. читать далее>>
Всего сообщений: 4
