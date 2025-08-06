«Протянул мне руку помощи»: Катя Варнава рассказала о новом возлюбленном

После развода
с Александром Молочниковым
, Екатерина Варнава
успела справиться с затяжным депрессивным эпизодом
, переехать на Кипр
, запустить собственное кабаре-шоу Drama Queen и встретить нового возлюбленного. В беседе с «Соловьем»
Екатерина рассказала о непростом периоде в жизни и как ей удалось из него выбраться.
«Все, что ты вроде бы неплохо умеешь делать, в одночасье становится неуместным. Менять профессию? Кого-то учить? Обратно стать юристом? Давать онлайн-консультации? Запускать курсы? Я вдруг поняла, что мне совершенно некуда себя деть. Лежала несколько недель. Просто лежала. Моя близкая подруга регулярно звонила спросить, что я делаю. Я отвечаю: “Лежу”. Люди, которые меня знают давно, понимали, что это не типичная для меня история. Я завела привычку выходить в соседнее кафе и покупать алкоголь. До вечера лежу, а потом у меня праздник, я открываю бутылочку вина. Мой мир стал настолько маленьким и никчемным, что схлопнулся до бутылки вина»
, — поделилась Варнава.
Справиться с затяжным кризисом помогли работа и новый возлюбленный, имя которого Катя не называет: «Ему была нужна моя поддержка, мне нужна была его поддержка. Случилось единение. Говорят ведь — друг познается в беде. Вот в моей жизни и появился такой человек. Причем в тот момент, когда я была не на пике карьеры, в плохой физической форме, когда я отъела себе вот такое лицо. Этот человек протянул мне руку помощи. Мы до сих пор вместе. Мы не афишируем наши отношения, я больше не хочу»
.
Однажды в интервью Катя обмолвилась, что ее бывший муж Саша Молочников не смотрит ее выступления. С новым партнером она строит не только романтические отношения, но и рабочие: «Проект Drama Queen мы сделали с ним совместно, он его режиссер. Для него было важно сделать шоу не просто юмористическим. А чтобы в нем переплелись все мои грани — и драма, и сексуальность, и красота. Поэтому тут все наоборот: он видит во мне не только комика. Когда я стучу себя в грудь: “Да я комик!”, он говорит: “Для меня ты в первую очередь очень красивая сексуальная женщина. А уже потом можешь быть кем угодно, хоть комиком”. Мы продолжаем вместе делать проекты, скоро будем снимать клип для нашего артиста Арсена Григоряна. Возможно, я запишу песню с Арсеном на армянском и английском. Планы есть, но все это я делаю благодаря тому, что мой мужчина в меня очень верит и направляет»
.
