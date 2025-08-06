Кино-Театр.Ру
«Никогда не видела, чтобы люди так друг друга поддерживали»: Екатерина Варнава рассказала о переезде на Кипр

6 августа
2025 год

Лайфстайл >>
6 августа 2025
Впервые Екатерина Варнава оказалась на Кипре тринадцать лет назад, когда приехала на гастроли вместе с шоу Comedy Woman. Тогда остров еще не был так густо заселен россиянами, и с концертами туда приезжали редко. Но после февраля 2022-го все изменилось. И в мире, и в Катиной жизни. Когда артистку в очередной раз позвали вести чей-то юбилей, она поняла, что хочет там остаться: «Была осень, очень комфортная температура — на Кипре вообще прекрасный климат. И я подумала, что все, что я не сделала в прошлой жизни, могу сделать здесь», — рассказала она в беседе с «Соловьем».

«Никогда не видела, чтобы люди так друг друга поддерживали»: Екатерина Варнава рассказала о переезде на Кипр

Катя быстро нашла на Кипре поддержку и организовала свой быт, а также обзавелась важным другом. Таксист Никас, родом из Краснодара, так проникся Катей, что готов помочь ей в любое время: «Я никогда не видела, чтобы люди так друг друга поддерживали — не важно, знакомый ты или нет. Может, это отчасти из-за того, что меня люди худо-бедно узнают до сих пор. Часто подходят на улице, в магазинах, предлагают помощь. Говорят: “Если вам нужно что-то показать, рассказать по поводу ВНЖ, визы, трансфера, мы все сделаем, причем безвозмездно”».

«Никогда не видела, чтобы люди так друг друга поддерживали»: Екатерина Варнава рассказала о переезде на Кипр

Квартиру Катя нашла ровно такую, о какой мечтала — абсолютно белую, пустую, с окнами в пол и двумя балконами, на которых быстро зазеленели растения: «Теперь я просыпаюсь и первым делом иду на балкон поливать деревья, протирать листочки. В общем, мне сорок, и я наконец успокоилась», — рассказала она. Из прошлой московской жизни Варнава захватила несколько чемоданов кутюрных вещей и полностью переоборудовала под них гардеробную в новой квартире: «Нет, я иногда себя ругаю за транжирство. Стараюсь “базу” покупать в “Заре”, но вещи из прошлого нет-нет да и надену. Удивительно, но на Кипре люди любят наряжаться. Они никогда не пойдут в театр в шортах и футболках. В рестораны тоже ходят нарядными ― не для того, чтобы привлечь внимание. Им так нравится». По словам Кати, она любит наряжаться даже в булочную: «Очень коротенькие шортики и базовая маечка Saint Laurent ― казалось бы, можно и поскромнее, а мне нравится», — признается она. На Кипре тоже есть сервисы доставки, но Кате нравится выбирать инжир и помидоры самой. Жить обычной жизнью.

«Никогда не видела, чтобы люди так друг друга поддерживали»: Екатерина Варнава рассказала о переезде на Кипр

Но не совсем обычной. В октябре прошлого года Катя в лимассольском City of Dreams Mediterranean впервые показала шоу Drama Queen. За несколько месяцев до премьеры в интервью Катя рассказала, что проект дорогой и амбициозный, немножко «слабоумие и отвага». Но она в него очень верит, иначе не вложила бы туда все свои накопления. А когда пойдет прибыль, первым делом купит себе квартиру.
№ 13
Елена Ви   10.08.2025 - 10:23
Варнаве необходимо лечиться. читать далее>>
№ 12
Иван Кустинский   9.08.2025 - 13:46
Она, что, иноагент(ка)? читать далее>>
№ 11
Эдуард Семёнов (город Королёв)   9.08.2025 - 13:05
Боюсь, что её время уже прошло. А раньше она была весьма интересна в Comedy Woman. Настоящей звездой этого шоу. На ней держались многие скетчи и популярность шоу. читать далее>>
№ 10
Изабелла де Валуа   9.08.2025 - 12:55
... Ага, прям поддерживаю. Лишь бы не вернулась читать далее>>
№ 9
Milena 888 (Москва)   9.08.2025 - 09:17
Зачем нам эти новости? Пусть киприоты о ней пишут. Достали подобные селебрити, в России зарабатывают и вывозят. Люди без корней, перекати-поле читать далее>>
Всего сообщений: 12
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
«Друзей стало меньше. Это ударяет по тебе»: Екатерина Варнава о борьбе с депрессией
«Я в полной мере ощутила, что такое бытовой алкоголизм»: Екатерина Варнава о кризисе и выходе из него
