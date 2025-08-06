Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери

На днях дочери Софьи Синицыной
и Павла Табакова
Мии исполнилось пять лет. Это событие они отметили в одном из столичных ресторанов, куда Павел пришел в компании своей девушки Ксении Ермоленко.
«Разогреваю сцену под твой выход, оружие массового поражения! happy b-day, Мия! Ты - уникальное UFO!»
— поздравила Софья дочь.
Ксения, в свою очередь, поздравила Павла и Софью с рождением дочери: «Прекрасные пять! Софья, Павел, пристегните ремни!»
— подписала она снимок.
Софья Синицына и Павел Табаков начали встречаться в 2017 году, но расстались после непродолжительного романа. В 2020 году у пары родилась дочь
, о появлении которой актер молчал целый год. С 2021 года Павел встречается с пиар-агентом Ксенией.
