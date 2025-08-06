Кино-Театр.Ру
Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери

6 августа
2025 год

6 августа 2025
На днях дочери Софьи Синицыной и Павла Табакова Мии исполнилось пять лет. Это событие они отметили в одном из столичных ресторанов, куда Павел пришел в компании своей девушки Ксении Ермоленко.

Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери

«Разогреваю сцену под твой выход, оружие массового поражения! happy b-day, Мия! Ты - уникальное UFO!» — поздравила Софья дочь.

Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери

Ксения, в свою очередь, поздравила Павла и Софью с рождением дочери: «Прекрасные пять! Софья, Павел, пристегните ремни!» — подписала она снимок.

Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери

Софья Синицына и Павел Табаков начали встречаться в 2017 году, но расстались после непродолжительного романа. В 2020 году у пары родилась дочь, о появлении которой актер молчал целый год. С 2021 года Павел встречается с пиар-агентом Ксенией.
№ 6
ДаринаКароль   9.08.2025 - 18:16
И каждый пришёл со своими пассиями на день рождения общей дочки. Да уж, куда катится этот мир. читать далее>>
№ 4
nord   8.08.2025 - 18:52
Это уже важная новость? читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 19:06
Лучше бы отметили день рождение в детской, а не в московском ресторане. Ребёнку точно "запомнится" такой мини-юбилей. читать далее>>
Рождение звезды: Павел Табаков отмечает тридцатилетие
«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова
«У меня нормальная роль папы»: Павел Табаков рассказал о своём отцовстве
«Не живём вместе»: Павел Табаков рассказал об отношениях с матерью своего ребенка
Павел Табаков год скрывал внебрачную дочь
дети
персоны
Софья СиницынаПавел Табаков

Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери фотографии
Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери фотографии
Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери фотографии
Павел Табаков и Софья Синицина отметили день рождения дочери фотографии
