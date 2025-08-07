Кино-Театр.Ру
Безымянный палец без кольца: Максим Аверин, Леонардо ДиКаприо, Киану Ривз и другие закоренелые холостяки

7 августа
2025 год

7 августа 2025
Недавно 49-летний Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць, и теперь готовится впервые вступить в брак. Предыдущие длительные отношения с Дарьей Масящиевой, матерью его двоих дочерей, свадьбой так и не завершились. В честь этого Кино-Театр.Ру решил вспомнить самых завидных холостяков среди актеров.

фото: Павел Деревянко с Зоей Фуць

Аль Пачино

В апреле этого года Аль Пачино исполнилось 85 лет. За эти годы актёр успел четыре раза стать отцом и ни одного — жениться: «Я всегда избегал брака. Думаю, я не видел, как это может помочь…Я просто хотел избежать того, что, как мне тогда казалось, было неизбежно: погружения в пучину боли», — рассказал он в своих мемуарах. Преподавательница актёрского мастерства Джен Тэррант родила ему дочь Джулию Мари, а в 1996 году Аль Пачино познакомился с актрисой Беверли Д’Анджело, и на свет у пары появились двойняшки Антон Джеймс и Оливия Роуз. Этот союз продержался всего семь лет.

фото: Аль Пачино

фото: Аль Пачино с Беверли Д’Анджело и детьми

Теперь актёр встречается с девушками, которые заметно младше его. Самым ярким стал роман с 29-летней кинопродюсершей Нур Альфаллой, которая в 2023 году родила от него сына. Отношения продлились недолго и закончились тем, что Пачино стал переводить $30 тысяч на ребёнка каждый месяц, а также единовременно выплатил $110 тысяч на переезд в новый дом.

Леонардо ДиКаприо

фото: Леонардо ДиКаприо с Жизель Бюндхен

Актёр известен своими непродолжительными романами с девушками модельной внешности не старше 25 лет. Однако у каждого правила есть исключения. С Жизель Бюндхен звезда «Титаника» встречался почти пять лет, но помолвки так и не случилось. Примерно столько же длились отношения Леонардо Ди Каприо с Бар Рафаэли. «Поверьте, у меня огромное количество обязанностей и обязательств, даже при том, что я не женат. При моем рабочем графике, отсутствуя по шесть месяцев из-за съёмок, трудно создать серьёзные, стабильные отношения. Я стараюсь ничего не загадывать. Особенно в плане личной жизни. Живу, не заглядывая в будущее. День за днём. А там посмотрим. Знаете, чему я научился, когда играл Гэтсби? Он обладал огромным даром надеяться. Мне кажется, мы все в этом нуждаемся — в надежде. Наверное, Гэтсби не вполне вписывался в реальность, но многие, в том числе и я, не очень в неё вписываются», — оправдался актёр в интервью журналу «7 Дней».

фото: Леонардо ДиКаприо с Витторией Черетти

Актёру приписывают многочисленные романы со звёздами: от Деми Мур и Блейк Лайвли до Наоми Кэмпбелл и Рианны. Ближе всех к заветному предложению руки и сердца оказалась его нынешняя девушка 26-летняя итальянская модель Виттория Черетти. С интересом наблюдаем за этой любовной историей.

Киану Ривз

фото: Киану Ривз с Дженнифер Сайм

Ещё один признанный красавец Киану Ривз до сих пор остаётся холостяком. Несмотря на многочисленные романы, найти ту самую ему так и не удалось. В интервью 2019 года он объяснил свою позицию так: «Я много работаю. И постоянно перемещаюсь с одной площадки на другую… Каждый фильм, каждая съёмочная группа на время становится мне семьёй и домом. Видимо, работа заменила мне семью. Я никогда не стремился жениться. Да и на личную жизнь времени не остается. Поздно уже что-то менять. Это Мик Джагер бессмертен, меняет женщин, рождаются дети... Время обходит его стороной. А мне какие дети? Поздно уже... Пожалуй, не стану уже ничего менять. Останусь там, где я есть».

фото: Киану Ривз с Александрой Грант

В личной жизни актёра были и трагичные страницы. Дженнифер Сайм, ассистентка Дэвида Линча, начала встречаться с Киану в 1998 году и забеременела от него. Однако ребёнку не суждено было родиться — спустя несколько недель его сердце перестало биться. А сейчас, кажется, в жизни актёра началась светлая полоса. С 2019 года Ривз встречается с 47-летней художницей Александрой Грант и пока новостей о проблемах в отношениях между ними не было.

Максим Аверин

фото: Максим Аверин и Мария Куликова

Звезде «Склифосовского» часто приписывали романы с коллегами по съёмочной площадке, и больше всего досталось Марии Куликовой. Однако актриса подобные домыслы отрицает и говорит о том, что их отношения чисто дружеские и платонические. Актёра эти слухи и вовсе не донимают. Наоборот, он считает, что холостяцкий образ жизни помогает ему оставаться интересным: «Думаю, что пока должен увлекать своего зрителя работой. Холостой мужчина намного интереснее женатого — это хитрости профессии. Я интересен, пока остаюсь завидным женихом».

Сергей Бурунов

фото: Сергей Бурунов с Екатериной Леви

Сергей Бурунов также не был женат и редко комментирует свою личную жизнь: «Конечно, я думаю про детей. Понимаю, что пора. Но те, от кого я хотел, не захотели от меня детей. Разлюбили. Все. За руку брал, в глаза глядел, к родителям подводил. Прошла любовь, завяли помидоры. Так что я посвятил жизнь киноиндустрии. Для меня важен вопрос духовного единства. С кем можно помолчать. С семьёй пока вопросы, потому что моя семья вся была на съёмочной площадке много лет. Я там жил. Кто это выдержит? Потому что меня дома нет. Даже взять прошлый год: меня дома не было полгода» — поделился актёр в интервью «Эмпатии Манучи». Одной из последних избранниц Сергея стала бизнесвумен из Перми Екатерина Леви. Встречаются ли они до сих и дойдет ли дело до свадьбы — вопрос открытый.

Виктор Сухоруков

фото: Виктор Сухоруков

73-летняя звезда «Брата» Виктор Сухоруков редко рассказывает о своей личной жизни. Официально актёр ни разу не был ни мужем, ни отцом. Однажды он рассказывал в интервью, что у него были чувства к Татьяне Дорониной, но невзаимные. О своём отношении к женитьбе артист рассказал в интервью Экспресс газете: «Между актёрством или женитьбой я выбрал бы первое. Так случилось… Конечно, я дерево посадил. Может, где-то бегает и мой пацанчик с моими глазами. Может, и не один. Но в гражданском, общественном понимании, в нормальном понимании — «как у людей» — не случилось. А кто знает, как надо. Может, моя жизнь и есть та норма, только кто-то придумал что должна быть жена под боком… А если я не люблю, когда храпят, пердят и толкаются пятками?!.. У меня ведь есть другой пример на этот счет. Если не нормальна моя жизнь бобыля, а нормально то, когда люди, прожив 25 лет, выскакивают из-под одеяла и разводятся, заявляя во всеуслышание: "Не сошлись характерами!". Это нормально? Вот где разврат!»
