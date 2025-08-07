Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом

7 августа
2025 год

Лайфстайл >>
7 августа 2025
Лариса Гузеева никогда не стеснялась говорить прямо — и о людях, и о себе. В новом интервью «Собаке.ru», приуроченном к выходу сериала «Три сестры» с ее участием, актриса призналась, что принятие возрастных изменений дается ей нелегко — особенно по утрам перед зеркалом.

«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом

«Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру пальчик, беру программу, все стираю. Я не вижу никакой милоты в старости. Я очень хочу отрезать все лишнее, сбросить вес. А дальше я думаю: вот осень пройдет, зима наступит, я что-то с собой сделаю. Потом думаю, может, само рассосется. И шли годы. Смеркалось. Я все та же. А зачем? А кого удивлять? А чем удивлять? Есть молодые, а есть — как молодые. Может быть, и так сойдет? Мне же не надо ни за кем гнаться, мне не надо удерживать молодого любовника. А так фотошоп раз — и убрал лишнее. И живем дальше».

«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом

По словам Ларисы, дело не в нелюбви к себе, а наоборот — в честном внутреннем диалоге: «Что значит — я себя не люблю? Мне не нравится, как я выгляжу, потому что мне лень и страшно пойти что-то отрезать. Мне лень пойти в зал подкачать там что-то. Что значит, я себя не люблю? Я же не безумная какая-то женщина, у меня многое в жизни получилось. Да, я не люблю себя взасос, у меня нет в себя такой влюбленности, которой грешат сегодня многие. Я в другом состоялась, и у меня другие ниши закрыты, заполнены, поэтому мне не надо и в профиль, и анфас себя фотографировать и бесконечно это выкладывать».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
nord   8.08.2025 - 09:35
Гузеева боится старости и молодится фотошопом. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 19:04
Даже страшно представить, какая Лариса в реальной жизни, если она даже сама себе не нравится без фотошопа. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
красотаоткровение
персоны
Лариса Гузеева
фильмы
Три сестры

фотографии >>
«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом фотографии
«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом фотографии
«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом фотографии
«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сусанна Серова
6 августа ушла из жизни актриса, педагог Сусанна Серова.
Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.

День рождения >>

Карина Александрова (II)
Артём Башенин
Людмила Дмитриева
Клавдия Дрозд
Евгений Князев
Татьяна Полонская
Сергей Рубеко
Николай Сморчков
Михаил Трясоруков
Джиллиан Андерсон
Мелани Гриффит
Барбара Де Росси
Анна Кендрик
Билл Скарсгард
Одри Тоту
Уитни Хьюстон
все родившиеся 9 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен