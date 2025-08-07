«Я не люблю себя взасос»: Лариса Гузеева о трудностях принятия себя с возрастом

Лариса Гузеева
никогда не стеснялась говорить прямо — и о людях, и о себе. В новом интервью «Собаке.ru»
, приуроченном к выходу сериала «Три сестры»
с ее участием, актриса призналась, что принятие возрастных изменений дается ей нелегко — особенно по утрам перед зеркалом.
«Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру пальчик, беру программу, все стираю. Я не вижу никакой милоты в старости. Я очень хочу отрезать все лишнее, сбросить вес. А дальше я думаю: вот осень пройдет, зима наступит, я что-то с собой сделаю. Потом думаю, может, само рассосется. И шли годы. Смеркалось. Я все та же. А зачем? А кого удивлять? А чем удивлять? Есть молодые, а есть — как молодые. Может быть, и так сойдет? Мне же не надо ни за кем гнаться, мне не надо удерживать молодого любовника. А так фотошоп раз — и убрал лишнее. И живем дальше»
.
По словам Ларисы, дело не в нелюбви к себе, а наоборот — в честном внутреннем диалоге: «Что значит — я себя не люблю? Мне не нравится, как я выгляжу, потому что мне лень и страшно пойти что-то отрезать. Мне лень пойти в зал подкачать там что-то. Что значит, я себя не люблю? Я же не безумная какая-то женщина, у меня многое в жизни получилось. Да, я не люблю себя взасос, у меня нет в себя такой влюбленности, которой грешат сегодня многие. Я в другом состоялась, и у меня другие ниши закрыты, заполнены, поэтому мне не надо и в профиль, и анфас себя фотографировать и бесконечно это выкладывать»
.
