«Время для роскоши»: Лариса Гузеева рассказала, чем сейчас занимается

Лариса Гузеева
в интервью «Собаке.ru»
рассказала, в чем находит интерес помимо работы. Сейчас актриса позволяет себе замедлиться. Например, повспоминать события былых дней, написать старым знакомым и просто прислушаться к себе: «Сегодня я заполняю то, что по молодости не успела, потому что хотелось все выпить, выкурить, всех полюбить, со всеми переобщаться, везде побывать. Вот сейчас, мне кажется, время для роскоши, для того чтобы прямо утром встать и спросить: а чего хочу я? Мне это дается с огромным трудом»
.
Актрисе нелегко проводить ревизию своих поступков и возвращаться в прошлое. Старые обиды до сих пор дают о себе знать: «Сегодня я могу закрыться и вдруг решить смотреть на море с чашкой чая. У кого-то вдруг попросить прощения, кому-то написать письмо после 40 лет молчания. Трудно перелопачивать боль, которую ты за жизнь зацементировал. Вот когда-то кого-то обидел, кого-то недолюбил, что-то недосказал, кого-то обманул. Потому что если ты нормальный человек, то тебя это будет грызть. Сегодня это все прорабатывается психологами. Но вдруг человек тоже мучился, а вдруг человек тоже этим жил, и дай-ка я попробую. И это страшно сложно. И ты к этому готовишься. Пишешь, и переписываешь, и тоже все время задаешь вопрос: а зачем тебе это нужно, зачем? А потом выясняется, что человека уже нет в живых»
.
Но отбрасывая лирику, Лариса признается, что поваляться в кровати в свободное от работы время она тоже любит: «Это не то что я подвожу итоги или вот как я помудрела. Иногда могу весь день проваляться с телефоном, или с книжкой, или с собакой»
.
