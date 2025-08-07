«Прямо на подлете сразу в лоб стреляю — и контрольный»: Лариса Гузеева о надоедливых поклонниках

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась
, что с возрастом стала особенно остро реагировать на излишнее внимание со стороны поклонников. Причина — в уязвимости, которую многие ошибочно принимают за жесткость.
«Выхожу на улицу в очках и притворяюсь невидимой. Этот народный образ из «Давай поженимся!» как будто многим дает право, как им кажется, хватать меня за руку, кричать с другого конца улицы или хотя бы показывать два больших пальца, что «о, круто». Есть сумасшедшие люди. Они лезут по наивности, по простоте своей, может быть, даже по любви, по обожанию. Но меня это очень пугает. Я не хочу. Мне от этого тяжело. Не из-за того, что так устала от любви, от обожания, а просто от страха: я же живая, меня кто-то может обидеть»
, — рассказала Лариса.
Она отметила, что такое поведение вызвано исключительно собственной слабостью: «Понимаете, с определенного возраста я не держу удар. И за собой это знаю. Как только я вижу, что ко мне направляются, прямо на подлете сразу в лоб стреляю — и контрольный. И уже потом мы будем разбираться, с хорошим намерением шел человек, с плохим ли. Но отчего это? От страха. На самом деле я слабая. То, что люди считывают как мою жесткость или агрессию, к силе не имеет никакого отношения. Это от большой уязвимости. Я больше не выдержу разочарований»
.
обсуждение >>