«Все у нас в порядке»: Полина Диброва отрицает развод с мужем из-за измены

Пока Дмитрий Дибров
готовится к громкому разводу и планирует отсудить у 36-летней жены Полины виллу на Рублевке и троих детей, она продолжает отрицать конфликт. «Я с ним в прекрасных отношениях, все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев. Мы живем как жили, все в порядке»
, — рассказала
Полина в интервью изданию «360.ru».
Тем временем адвокаты Полины подтвердили слухи о разводе. Бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» опубликовали
заявление, в котором говорится, что они намереваются руководствоваться «исключительно интересами детей»,
а также «защищать их стабильность и безопасность в каждом решении»
. Адвокаты отметили, что все нелицеприятные высказывания в сторону их подзащитной будут фиксироваться и передаваться в правоохранительные органы.
Как сообщает
SHOT, телеведущий хочет через суд забрать у жены особняк на Рублевке почти за 800 млн рублей и получить единоличную опеку над тремя сыновьями. Роскошный дом шоумен построил более 10 лет назад и признавался, что почти все в нем сделал своими руками. Дибров также утверждал, что дом выбирала именно Полина, а его задачей было лишь оплатить покупку. Внутри дома имеются спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и многое другое.
Слухи о разводе Дибровых после 16 лет брака появились совсем недавно
, когда подписчики обратили внимание, что пара перестала появляться вместе на публике, а Полина больше не публикует фото с мужем. Позже в СМИ появилась информация, что причиной разрыва стал якобы длительный роман Полины с другом семьи и мужем ее близкой подруги.
обсуждение >>