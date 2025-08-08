Кино-Театр.Ру
«Все у нас в порядке»: Полина Диброва отрицает развод с мужем из-за измены

8 августа
2025 год

Лайфстайл >>
8 августа 2025
Пока Дмитрий Дибров готовится к громкому разводу и планирует отсудить у 36-летней жены Полины виллу на Рублевке и троих детей, она продолжает отрицать конфликт. «Я с ним в прекрасных отношениях, все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев. Мы живем как жили, все в порядке», — рассказала Полина в интервью изданию «360.ru».

«Все у нас в порядке»: Полина Диброва отрицает развод с мужем из-за измены

Тем временем адвокаты Полины подтвердили слухи о разводе. Бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» опубликовали заявление, в котором говорится, что они намереваются руководствоваться «исключительно интересами детей», а также «защищать их стабильность и безопасность в каждом решении». Адвокаты отметили, что все нелицеприятные высказывания в сторону их подзащитной будут фиксироваться и передаваться в правоохранительные органы.

Как сообщает SHOT, телеведущий хочет через суд забрать у жены особняк на Рублевке почти за 800 млн рублей и получить единоличную опеку над тремя сыновьями. Роскошный дом шоумен построил более 10 лет назад и признавался, что почти все в нем сделал своими руками. Дибров также утверждал, что дом выбирала именно Полина, а его задачей было лишь оплатить покупку. Внутри дома имеются спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и многое другое.

«Все у нас в порядке»: Полина Диброва отрицает развод с мужем из-за измены

Слухи о разводе Дибровых после 16 лет брака появились совсем недавно, когда подписчики обратили внимание, что пара перестала появляться вместе на публике, а Полина больше не публикует фото с мужем. Позже в СМИ появилась информация, что причиной разрыва стал якобы длительный роман Полины с другом семьи и мужем ее близкой подруги.
№ 14
Тульский парень   17.08.2025 - 19:32
... докатились. а не катимся, это уже реальность. может у него есть какие бизнесы, может в помощью кого вкладывал деньги. читать далее>>
№ 13
Матвей Брикун   16.08.2025 - 15:33
Не поделили дворец за 800 миллионов)) Теперь стало ясно. Дело не в измене. читать далее>>
№ 12
Киноман1985   15.08.2025 - 12:52
Чтобы они понимали никто не верит в развод просто так, без серьезных причин))) читать далее>>
№ 11
Sveta_21Ermolova   12.08.2025 - 21:24
... ну может у неё и "хорошо", откуда вы знаете? Для каждого понятие "хорошо" оценивается разными критериями. читать далее>>
№ 10
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 18:25
Дибров отсуживает детей и дом, в это время девушка кричит:"У нас все хорошо". Шутники)) читать далее>>
Всего сообщений: 14
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Дмитрий Дибров

