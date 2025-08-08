Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

8 августа
2025 год

Лайфстайл >>
8 августа 2025
Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers Дэйва Кюнинга и его жены особняк стоимостью 12 миллионов долларов. Дом в испанском стиле площадью более 780 квадратных метров находится в престижном районе Голливудских холмов Outpost Estates.

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

В особняке 1989 года есть шесть спален и восемь ванных комнат. Кроме того, на участке располагаются бассейн, многоярусные огороды и зона для барбекю. Кюнинг приобрел дом примерно за 9,6 миллионов долларов в 2021 году, а в июне 2025 года выставил его на продажу почти за 14 миллионов долларов.

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

Это не первый дом Питта в Лос-Анджелесе. Два месяца назад его вилла в Лос-Фелисе подверглась ограблению. Предполагается, что актер принял решение о переезде из соображений безопасности.

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   8.08.2025 - 18:09
Что тут сказать "красиво жить не запретишь". Только вот часто ли может здесь бывать Брэд со своим плотным графиком съёмок? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
деньги
персоны
Брэд Питт

фотографии >>
Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов фотографии
Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов фотографии
Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов фотографии
Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сусанна Серова
6 августа ушла из жизни актриса, педагог Сусанна Серова.
Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.

День рождения >>

Виктор Авилов
Расим Балаев
Кирилл Бурдихин
Паул Буткевич
Никита Высоцкий
Юрий Каморный
Марта Кесслер
Майя Менглет
Станислав Садальский
Тобиас Зантельман
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Ханна Микуць
Сесилия Рот
Сильвия Сидни
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram