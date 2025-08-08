Брэд Питт купил у гитариста The Killers особняк за 12 млн долларов

Брэд Питт купил
у гитариста рок-группы The Killers Дэйва Кюнинга
и его жены особняк стоимостью 12 миллионов долларов. Дом в испанском стиле площадью более 780 квадратных метров находится в престижном районе Голливудских холмов Outpost Estates.
В особняке 1989 года есть шесть спален и восемь ванных комнат. Кроме того, на участке располагаются бассейн, многоярусные огороды и зона для барбекю. Кюнинг приобрел дом примерно за 9,6 миллионов долларов в 2021 году, а в июне 2025 года выставил его на продажу почти за 14 миллионов долларов.
Это не первый дом Питта в Лос-Анджелесе. Два месяца назад его вилла в Лос-Фелисе подверглась ограблению. Предполагается, что актер принял решение о переезде из соображений безопасности.
