Павел Деревянко женился на возлюбленной Зое Фуць

49-летний Павел Деревянко
впервые вступил брак. Актер женился на своей возлюбленной, предпринимательнице Зое Фуць. Об этом он сообщил, опубликовав видео в социальных сетях.
Пара зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи. До этого Павел 10 лет состоял в отношениях с матерью своих детей Дарьей Мясищевой. Как сообщает
Super, одна из их дочерей присутствовала на свадьбе актера.
Павел Деревянко сделал предложение
Зое Фуць в мае этого года. Их роман начался в 2022 году, однако официально отношения с Фуць актер подтвердил только спустя пару лет. Как сам ранее признавался Деревянко, Фуць впечатлилась одной из сцен популярного сериала с его участием и первой написала ему в соцсетях.
