Павел Деревянко женился на возлюбленной Зое Фуць

8 августа
2025 год

8 августа 2025
49-летний Павел Деревянко впервые вступил брак. Актер женился на своей возлюбленной, предпринимательнице Зое Фуць. Об этом он сообщил, опубликовав видео в социальных сетях.

Пара зарегистрировала отношения в ЗАГСе Барвихи. До этого Павел 10 лет состоял в отношениях с матерью своих детей Дарьей Мясищевой. Как сообщает Super, одна из их дочерей присутствовала на свадьбе актера.

Павел Деревянко сделал предложение Зое Фуць в мае этого года. Их роман начался в 2022 году, однако официально отношения с Фуць актер подтвердил только спустя пару лет. Как сам ранее признавался Деревянко, Фуць впечатлилась одной из сцен популярного сериала с его участием и первой написала ему в соцсетях.
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
«Первый раз в жизни женюсь»: Павел Деревянко рассказал о свадьбе в сибирском стиле
Павел Деревянко сделал предложение возлюбленной на стадионе «Динамо»
Павел Деревянко

Павел Деревянко
