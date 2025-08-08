Джейкоб Элорди расстался со своей девушкой после четырех лет отношений

28-летний Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория» и фильму «Солтберн», расстался с 25-летней моделью Оливией Джейд после четырех лет отношений. Об этом сообщает People со ссылкой на источник, близкий к паре.
Причину разрыва пока не раскрывают, однако многие предполагают, что актер мог вернуться к бывшей девушке Кайе Гербер после того, как они встретились на вечеринке по случаю дня рождения Кары Делевинь.
фото: Оливия Джейд
Джейкоб и Оливия никогда не появлялись вместе на красных дорожках и не комментировали свои отношения публично. При этом пара уже не раз расходилась: в 2022 году и в 2024-м. Первый разрыв длился несколько месяцев, после чего они сошлись вновь.
обсуждение >>