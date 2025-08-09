Кнут и пряник: Настасья Самбурская, Шарлиз Терон и другие актёры, пережившие домашнее насилие в детстве

Недавно Ляйсан Утяшеварассказала в интервью Лауре Джугелии о своём детстве, алкоголизме отца и домашнем насилии. После развода родителей она долго не общалась с отцом, но после смерти матери пробовала наладить с ним отношения. Кино-Театр.Ру решил вспомнить, какие ещё артисты сталкивались с подобными проблемами в детстве.
Актриса откровенно поделилась своей историей в одном из интервью. Настасья родилась в городе Приозёрск, и её детство отнюдь нельзя назвать безмятежным. Отец часто беспричинно избивал дочь, и мать актрисы ему не препятствовала: «А со мной не разговаривали в духе «это нельзя делать, потому что так-то и так-то, я переживаю за тебя». А я же не понимала, почему мне влетает. Я поехала в деревню к подружке, отравилась, не смогла приехать на электричке, приехала на следующий день. Он мне сказал пойти сделать что-то по хозяйству, а я присела и уснула, потому что мне плохо было. Я услышала его шаги и проснулась, села, а он по коленкам бьёт меня ремнём. За то, что я сразу не подорвалась, куда сказали. А я просто уснула. А моя мать всё это видела. И развелась она с ним только тогда, когда я уехала. Ты что, раньше не могла этого сделать?»
фото: Настасья Самбурская с Кириллом Дыцевичем
Видимо, отношения с отцом повлияли и на выбор возлюбленного. Брак звезды с Кириллом Дыцевичем очень быстро завершился, когда новоиспечённый муж поднял на Настасью руку.
Недавно в интервью изданию «The Telegraph» 62-летний Джонни Депп поделился воспоминаниями о своей матери Бетти Сью Уиллс Палмер, которая регулярно разражалась внезапными приступами жестокости. «Физическое насилие, жестокое обращение — всё это было постоянным явлением. Она могла быть довольно агрессивной. Била меня палкой, ботинком, пепельницей, телефоном — всем, что под руку попадётся. Но я ей за это благодарен. Она научила меня, как не надо воспитывать детей. Просто делай всё наоборот», — резюмировал актёр. Ирония в том, что сам Депп на старости лет стал объектом обвинений в домашнем насилии со стороны бывшей жены Эмбер Хёрд. Однако спустя несколько лет в суде Деппу удалось оправдаться.
Отец Шарлиз Терон страдал алкоголизмом и регулярно приходил домой в совершенно невменяемом состоянии. Однажды, будучи очень пьяным, он начал угрожать дочери и жене огнестрельным оружием. В интервью радиостанции NPR актриса рассказала подробности о том вечере: «Мы с мамой были в моей комнате, держали дверь, потому что он пытался прорваться внутрь. Мы прислонились к двери, пытаясь воспрепятствовать его проникновению. Тогда он отступил на пару шагов и просто выстрелил трижды в дверь. Каким-то чудом ни одна из этих пуль нас не задела. Но в целях самообороны мама вынуждена была это прекратить». Мать Шарлиз Терон сама выстрелила в мужа и тем самым лишила его жизни. Будущей актрисе было тогда всего 15 лет. К счастью, в суде смогли доказать, что все действия были частью необходимой самообороны.
Детство Арнольда Шварценеггера тоже не обошлось без жестокого отца. Вместе со своим братом Мейнхардом он наблюдал сцены домашнего насилия над матерью и сам порою становился его жертвой. Актёр родился в 1947 году, и отголоски Второй мировой войны стали главной причиной домашней тирании. Густав Шварценеггер был нацистом, офицером вермахта, участвовал в боях под Ленинградом. «Он три дня провёл под обломками здания, они проиграли войну. Вернулись домой в депрессии», — рассказал Арнольд в документальном фильме Netflix.
фото: Родители Арнольда Шварценеггера
«Поведение моего отца всё время переключалось с кнута на пряник. Когда он был пьян, его переполняла злость. А когда трезвел, то через пару-тройку дней мог из чувства вины угостить нас мороженым и повести куда-то развлекаться. Обнимал, целовал и всё такое. Но я никогда не винил отца. Он не знал, как вести себя по-другому. Его самого пороли в детстве. Это была традиция. А потом ему пришлось пойти на войну, ввели в заблуждение. Я чувствовал, что мой отец меня любит. Просто по тому, как он меня обнимал. Я научился такие вещи чувствовать, а не слышать».
Линдси Лохан недавно порадовала фанатов окончательным возвращением в большое кино премьерой второй части «Чумовой пятницы». Однако о скандальном прошлом актрисы забыть трудно. Проблемы с наркотиками, алкоголем и законом корнями уходят в её детство. Отец актрисы Майкл Лохан часто пил, поднимал руку на жену при детях, а также не раз попадал в тюрьму то за вождение в нетрезвом виде, то за домашнее насилие. «Мой отец настоящий псих...Впрочем, он даже этого титула не заслуживает, потому что его никогда не было в моей жизни. Кроме разве что тех моментов, когда он начинал угрожать мне и моей семье. И знаете где ему самое место? А там, куда он всегда попадал после того, как словесно или физически оскорблял людей — за решёткой!», — возмущалась дочь в социальных сетях.
обсуждение >>