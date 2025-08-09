Кино-Театр.Ру
«Я была сломлена, вывернута наизнанку»: Гвинет Пэлтроу о знакомстве с Крисом Мартином и причинах развода с ним

9 августа
2025 год

Лайфстайл >>
9 августа 2025
Ведущей подкаста "Call Her Daddy" Александре Купер невероятным образом удаётся раскрутить своих знаменитых гостей на очень откровенные разговоры. Меган Фокс, например, честно перечислила все свои пластические операции и рассказала о самом большом страхе в своей жизни. А Шарлиз Терон поведала историю о том, как находит любовников в свои 49 лет, в том числе мужчин вдвое младше неё. Героиней нового выпуска стала 52-летняя Гвинет Пэлтроу, которую Александра заставила вспомнить и сравнить между собой всех бывших, хоть что-то значивших в её жизни. И с большим отрывом лидировал музыкант и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин — первый муж Гвинет и отец её детей Эппл и Мозеса. По просьбе Александры Гвинет вспомнила историю знакомства с Мартином, а также объяснила, почему решила с ним развестись.

«Я была сломлена, вывернута наизнанку»: Гвинет Пэлтроу о знакомстве с Крисом Мартином и причинах развода с ним

Гвинет зафанатела от Coldplay, когда вышел их первый альбом. Случайно увидев по телевизору их выступление на фестивале Glastonbury, актриса сразу поняла, что у этой группы огромное будущее, хотя на тот момент о них никто не знал в Америке. И как только они доехали до Штатов, Гвинет пошла на их концерт. «И только потому что я была на этом концерте, какой-то таблоид написал, что мы с Крисом встречаемся. Хотя мы не были знакомы вообще. Но они продолжали педалировать эту тему всё лето без всяких оснований. А осенью внезапно умер мой отец. Мы с братом тогда заслушали их второй альбом "A Rush of Blood to the Head" до дыр. И мне тогда очень хотелось уехать в Лондон, потому что я не могла оставаться в Америке. У нас с подругой были билеты на концерт Coldplay, которые я купила ещё до смерти отца. Но я просто рассыпалась на части и не могла никуда идти. Подруга меня уговорила, и мы пошли на концерт. Ассистентка Криса Вики, увидев меня на концерте, сказала "О, привет, слушай, не хочешь остаться и познакомиться со своим "бойфрендом" после концерта?" И мы пошли за кулисы знакомиться с Крисом. Он был очень милый. Ему было 25, мне 30. И я честно не думала, что мы будем встречаться. Но он потом позвонил, позвал меня на концерт в Ирландии. Я была в такой депрессии из-за смерти отца, что совершенно не помышляла о том, чтобы куда-то поехать. И другая моя подруга сказала мне: "Тебе надо поехать, ты первый раз улыбнулась с момента смерти отца".

«Я была сломлена, вывернута наизнанку»: Гвинет Пэлтроу о знакомстве с Крисом Мартином и причинах развода с ним

Когда я его встретила, я почувствовала что-то глубокое, это отличалось от всего, что было прежде. И дело даже не в том, что отношения с Крисом были, как выяснилось позже, гораздо более здоровыми, чем все романы до встречи с ним. Просто на каком-то уровне я понимала, что он будет отцом моих детей».

«Я была сломлена, вывернута наизнанку»: Гвинет Пэлтроу о знакомстве с Крисом Мартином и причинах развода с ним

Тот факт, что Крис появился в её жизни спустя три недели после смерти отца, сыграл огромную роль. «Я была сломлена, вывернута наизнанку. Не соображала толком. Так что вероятно, это как-то повлияло на моё восприятие наших отношений. Должно было. И конечно, я проектировала на Криса надежду и жажду безопасности».

«Я была сломлена, вывернута наизнанку»: Гвинет Пэлтроу о знакомстве с Крисом Мартином и причинах развода с ним

Гвинет прожила в браке с Мартином 10 лет, подав на развод в 2014 году. Общественности эту новость Гвинет преподнесла на сайте своего бренда Goop! под заголовком "Осознанное разъединение". «Я очень быстро забеременела и родила детей с разницей в 2 года. Это было насыщенно: сначала я была в трауре, потом влюбилась, потом дети. Тогда я просто пыталась со всем этим справиться и ни о чём толком не думала. Меня окружали люди, которые вообще не разводились. Все мои лучшие друзья живут в браке со своими одноклассниками или однокурсниками. Поэтому развод воспринимался мной как фиаско. Я с трудом могла себе позволить даже мысль о жизни врозь. Я думала о детях, о том, в каком свете это покажет меня. Тяжело было. Но я хотела чего-то совершенно отличного от того, чего хотел Крис. И ещё мне было одиноко в этом браке. И в какой-то момент я поняла, что мне следует прислушаться к самой себе. Мне было около 38, когда я поняла, что этот брак не продлится вечно. Ещё пару лет я очень старалась его сохранить. И знаешь, я часто это говорю, но это правда: когда тебе исполняется 40 лет, у тебя просто обновляется софт. Вот буквально: ты просыпаешься с новым софтом в голове. И ты такой: да плевать, что там обо мне подумают, главное, чтобы мне нравилось. Это происходит по щелчку. И кстати, в 50 устанавливается опять новое автообновление. Ты чувствуешь себя целой. И я просто поняла, что мне это не надо. Что я хочу чего-то другого и что нормально быть одной, разочаровывать людей, и совершенно нормально, если в моей жизни больше не появится новый мужчина. Короче, все мысли, которые так беспокоили тебя, когда ты размышлял о разводе, вдруг перестают вызывать волнение. Вот я и выбрала себя», — объяснила Гвинет.
№ 6
Киноман1985   15.08.2025 - 12:50
Брак тяжелое мероприятие для всех.Даже для инициаторов это проблема, при умерших чувствах, есть много дискомфорта. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   13.08.2025 - 17:30
Нужно было выходить за Стива Мартина, хотя бы насмеялась за годы брака. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   12.08.2025 - 21:20
... Была бы попроще, не стала бы такой известной актрисой. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 18:18
Сложно изъясняется, могла куда проще. читать далее>>
№ 2
Валентина В. Орлова.   10.08.2025 - 05:53
Уже заезженная пластинка читать далее>>
Всего сообщений: 6
Всего сообщений: 6
что почитать?

