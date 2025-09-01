Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли

1 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
1 сентября 2025
На острове Лидо продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль, богатый на премьеры режиссеров с мировым именем. 31 августа состоялся показ фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». На красную дорожку вышли Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг, Вики Крипс и другие.

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Кейт Бланшетт

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Шарлотта Рэмплинг

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Вики Крипс

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Джим Джармуш

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Индия Мур

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Уиллем Дефо и Гастон Сольницкий

В этот же вечер состоялась премьера фильма Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник» c Джудом Лоу в роли Владимира Путина. На красную дорожку вышли Алисия Викандер, Пол Дано, Джеффри Райт.

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Джуд Лоу

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Алисия Викандер

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Пол Дано

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Джеффри Райт

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Оливье Ассаяс

Премьеру фильма «Ломаный английский» Яна Форсиса и Джейн Поллард посетили Тильда Суинтон и Сьюки Уотерхаус.

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Тильда Суинтон

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Сьюки Уотерхаус

А среди гостей премьеры фильма «Моторный город» Потси Пончироли была Шейлин Вудли.

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Шейлин Вудли

Также в рамках фестиваля прошел благотворительный гала-вечер фонда The Better World, на котором присутствовали Виктория Боня и реабилитированный после отмены Кевин Спейси.

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Виктория Боня

Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли
фото: Кевин Спейси
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   1.09.2025 - 18:34
Кейт Бланшетт такое ощущение, что проходила мимо "дорогого" курятника, собрав себе образ с перьев и мятой ткани. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Венецианский кинофестиваль: Джулия Робертс, Джейкоб Элорди и Хлоя Севиньи
Венецианский кинофестиваль: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Грета Гервиг
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Оливье АссайасКейт БланшеттВиктория БоняАлисия ВикандерШейлин ВудлиПол ДаноУиллем ДефоДжим ДжармушВики КрипсДжуд ЛоуИндия МурДжеффри РайтШарлотта РэмплингКевин СпейсиТильда СуинтонСьюки Уотерхауз
фильмы
Кремлёвский волшебникОтец, мать, сестра, брат

фотографии >>
Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли фотографии
Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли фотографии
Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли фотографии
Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram