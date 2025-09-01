Венецианский кинофестиваль: Кейт Бланшетт, Джуд Лоу и Шейлин Вудли

На острове Лидо продолжается 82-й Венецианский кинофестиваль, богатый на премьеры режиссеров с мировым именем. 31 августа состоялся показ фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»
. На красную дорожку вышли Кейт Бланшетт
, Шарлотта Рэмплинг
, Вики Крипс
и другие.
фото: Кейт Бланшетт
фото: Шарлотта Рэмплинг
фото: Вики Крипс
фото: Джим Джармуш
фото: Индия Мур
фото: Уиллем Дефо и Гастон Сольницкий
В этот же вечер состоялась премьера фильма Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник»
c Джудом Лоу
в роли Владимира Путина. На красную дорожку вышли Алисия Викандер
, Пол Дано
, Джеффри Райт
.
фото: Джуд Лоу
фото: Алисия Викандер
фото: Пол Дано
фото: Джеффри Райт
фото: Оливье Ассаяс
Премьеру фильма «Ломаный английский» Яна Форсиса
и Джейн Поллард
посетили Тильда Суинтон
и Сьюки Уотерхаус
.
фото: Тильда Суинтон
фото: Сьюки Уотерхаус
А среди гостей премьеры фильма «Моторный город» Потси Пончироли
была Шейлин Вудли
.
фото: Шейлин Вудли
Также в рамках фестиваля прошел благотворительный гала-вечер фонда The Better World, на котором присутствовали Виктория Боня
и реабилитированный после отмены Кевин Спейси
.
фото: Виктория Боня фото: Кевин Спейси
обсуждение >>