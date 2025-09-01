Кино-Театр.Ру
Снова в школу: Екатерина Волкова, Виктория Исакова и Иван Ургант

1 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
1 сентября 2025
Сегодня в школах прошли торжественные линейки, на которых ученики и их родители отпраздновали начало нового учебного года. Фотографиями с нарядными отпрысками поделились Агата Муцениеце, Виктория Исакова, Иван Ургант, Мария Горбань, Екатерина Волкова, Сергей Безруков и другие.

фото: Агата Муцениеце с детьми

фото: Виктория Исакова с дочерью

фото: Иван Ургант с семьей

фото: Екатерина Волкова с дочерью

фото: Сергей Безруков с семьей

фото: Мария Горбань с дочерью

фото: Анна Михайловская с сыном

фото: Наташа Бардо с сыном

фото: Юлия Барановская с дочерью

фото: Сергей Лазарев с детьми

фото: Полина Гагарина с дочерью
Поиск по меткам
дети
персоны
Юлия БарановскаяНаташа БардоСергей БезруковЕкатерина Волкова (II)Полина ГагаринаМария ГорбаньВиктория ИсаковаСергей ЛазаревАнна МихайловскаяАгата МуцениецеИван Ургант

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

