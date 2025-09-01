Кино-Театр.Ру
Александр Петров дебютирует в роли телеведущего в шоу «Форт»

1 сентября
2025 год

Лайфстайл >>
1 сентября 2025
В Кронштадте стартовали съемки приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» с Александром Петровым, который впервые выступит в роли телеведущего. В каждом выпуске героев ждут испытания на высоте, в воде и на суше в загадочных кельях и башнях старинной крепости. Для победы команде необходимо собрать пять частей ключа и подсказки, чтобы в финале заполучить сокровища Петра Первого, по легенде спрятанные в форте Кроншлот.

Петров признался, что советовался с Леонидом Ярмольником и Сергеем Буруновым, у которых за плечами большой телевизионный опыт: «Когда сообщил новость, что буду ведущим «Форта», и Бурунов, и Ярмольник выдержали долгую паузу. Тогда я и понял, что будет непросто. Они подсказали различные телевизионные фишки, а Леонид дал мне, кажется, главный совет: не забывать шутить про участников, особенно в моменты эмоционального пика, чтобы снять напряжение», — рассказал Александр.

Премьера — скоро на СТС!
Сергей БуруновАлександр Петров (IV)Леонид Ярмольник

