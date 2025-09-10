«Я сам в шоке»: неспортивный Гарик Харламов примет участие в самом спортивном шоу российского ТВ

Телеканал ТНТ готовит премьеру третьего сезона одного из самых масштабных спортивных проектов страны — шоу «Титаны»
. Новый сезон стартует 21 сентября в 21:00 и обещает зрителям новые испытания, яркие истории, неожиданные повороты и звёздных участников, среди которых L'One
, Торнике Квитатиани
и Анар
.
В борьбу за главный приз в 10 миллионов рублей выйдут более 100 атлетов, среди которых — легенда хоккея Илья Ковальчук
, олимпийский чемпион Александр Поветкин
, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов
, футболист Фёдор Кудряшов
, а также целые спортивные династии: семьи Яшанькиных
и Нагорных
.
Но самым неожиданным моментом для всех стало участие в шоу юмориста Гарика Харламова
, человека, который органически не переносит спорт и здоровый образ жизни. Общеизвестно, что самое любимое занятие Гарика — играть в компьютерные игры сутки напролёт. Ведущий ведёт ночной образ жизни, просыпается в середине дня и почти всегда и всюду опаздывает. И вот этот человек, живущий под девизом "Сало — сила, спорт — могила" окажется бок о бок с олимпийскими чемпионами и легендами спорта.
«Я сам в шоке. Всю жизнь избегал физкультуры, придумывал любые справки и уважительные причины, чтобы не бегать кроссы и не лазать по канату. А теперь вот добровольно пришёл в самое спортивное шоу страны»,
— удивляется самому себе Харламов.
