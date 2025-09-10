Кино-Театр.Ру
«Я сам в шоке»: неспортивный Гарик Харламов примет участие в самом спортивном шоу российского ТВ

10 сентября
2025 год

10 сентября 2025
Телеканал ТНТ готовит премьеру третьего сезона одного из самых масштабных спортивных проектов страны — шоу «Титаны». Новый сезон стартует 21 сентября в 21:00 и обещает зрителям новые испытания, яркие истории, неожиданные повороты и звёздных участников, среди которых L'One, Торнике Квитатиани и Анар.

«Я сам в шоке»: неспортивный Гарик Харламов примет участие в самом спортивном шоу российского ТВ

В борьбу за главный приз в 10 миллионов рублей выйдут более 100 атлетов, среди которых — легенда хоккея Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Александр Поветкин, четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, футболист Фёдор Кудряшов, а также целые спортивные династии: семьи Яшанькиных и Нагорных.

«Я сам в шоке»: неспортивный Гарик Харламов примет участие в самом спортивном шоу российского ТВ

Но самым неожиданным моментом для всех стало участие в шоу юмориста Гарика Харламова, человека, который органически не переносит спорт и здоровый образ жизни. Общеизвестно, что самое любимое занятие Гарика — играть в компьютерные игры сутки напролёт. Ведущий ведёт ночной образ жизни, просыпается в середине дня и почти всегда и всюду опаздывает. И вот этот человек, живущий под девизом "Сало — сила, спорт — могила" окажется бок о бок с олимпийскими чемпионами и легендами спорта.

«Я сам в шоке»: неспортивный Гарик Харламов примет участие в самом спортивном шоу российского ТВ

«Я сам в шоке. Всю жизнь избегал физкультуры, придумывал любые справки и уважительные причины, чтобы не бегать кроссы и не лазать по канату. А теперь вот добровольно пришёл в самое спортивное шоу страны», — удивляется самому себе Харламов.
№ 4
Sveta_21Ermolova   11.09.2025 - 20:59
Наверное пошёл чисто поржать, не иначе. А смысл вообще участвовать в таком шоу, если на первом же этапе вылетишь, ну может на втором. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   11.09.2025 - 17:23
"Мистер Гамбургер" всех поразит своей гибкостью, не сомневаюсь в победу. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   10.09.2025 - 17:38
после первого дубля потянет мышцу плеча или спины и шоу для него закончится навсегда. антиспорстменам там не место. читать далее>>
№ 1
valerik61   10.09.2025 - 13:04
Ради хохмы или как брэнд канала.)) читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram